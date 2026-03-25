México vs Portugal: Selección lusa llega a Cancún previo al duelo en el Estadio Banorte

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Fútbol
/ 25 marzo 2026
    México vs Portugal: Selección lusa llega a Cancún previo al duelo en el Estadio Banorte
    Paulinho se incorporó a Portugal en Cancún, donde la selección lusa inició su concentración en México antes del amistoso frente al Tri en el Estadio Banorte. FOTOS: ESPECIAL/X

El cuadro dirigido por Roberto Martínez tuvo además un recibimiento especial con Paulinho, delantero del Toluca, quien se incorporó al grupo en suelo mexicano

Portugal ya se encuentra en México y eligió Cancún como primera escala de su preparación para el amistoso internacional frente a la Selección Mexicana.

El combinado europeo permanecerá algunos días en el Caribe mexicano para entrenar y adaptarse antes de trasladarse al centro del país, donde encarará uno de sus últimos ensayos rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La llegada del conjunto lusitano también estuvo marcada por la presencia de Paulinho, atacante del Toluca, quien reportó con su selección tras ser convocado de última hora para los amistosos de la Fecha FIFA.

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El delantero fue recibido con muestras de afecto por parte de sus compañeros, en un momento que rápidamente cobró relevancia por tratarse de un futbolista que milita en la Liga MX y que ahora concentrará en México con el equipo portugués.

El amistoso entre México y Portugal está programado para el sábado 28 de marzo y representa una prueba de alto nivel para el equipo de Javier Aguirre en la recta final de su preparación mundialista.

El encuentro se jugará en el renovado Estadio Banorte, inmueble que será una de las sedes más simbólicas del Mundial 2026 y que volverá a colocarse en el foco internacional con la presencia de una de las selecciones más competitivas de Europa.

Aunque Portugal no contará con Cristiano Ronaldo por lesión, el plantel mantiene nombres de peso y una base con figuras que militan en la élite del futbol europeo.

La concentración en Cancún le permitirá al conjunto de Roberto Martínez afinar detalles antes de enfrentar a México en un partido que también tendrá un ingrediente especial para la afición local: ver de cerca a Paulinho, goleador del Toluca, ahora vestido con los colores de su país en territorio mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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