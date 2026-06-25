Mundial 2026: Países Bajos lidera el Grupo F; Japón y Suecia avanzan a Dieciseisavos

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    Mundial 2026: Países Bajos lidera el Grupo F; Japón y Suecia avanzan a Dieciseisavos
    Países Bajos, Japón y Suecia sellaron su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo tras el cierre del Grupo F. FOTOS: AP

La última jornada del sector dejó tres boletos definidos y puso rumbo a nuevos cruces de eliminación directa en la Copa del Mundo

El Grupo F de la Copa del Mundo cerró con una definición sin margen de error y con tres selecciones instaladas en la siguiente ronda. Países Bajos cumplió ante Túnez, ganó 3-1 en Kansas City y selló el liderato de un sector que prometía tensión hasta el último minuto.

Japón y Suecia, mientras tanto, empataron 1-1 en el Estadio Dallas y con ese resultado también amarraron su boleto a los dieciseisavos de final.

La Naranja Mecánica llegó a la última jornada con el control de su destino y no lo soltó. Después del golpe de autoridad que había dado ante Suecia, el equipo europeo volvió a mostrar peso ofensivo, manejo de partido y capacidad para cerrar la fase de grupos sin sobresaltos.

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Túnez, ya eliminado, intentó despedirse con dignidad y encontró premio en el marcador, pero nunca logró cambiar el rumbo de la noche.

Con el triunfo, Países Bajos terminó en la cima del Grupo F con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Su recorrido fue de menos a más: primero igualó 2-2 con Japón, después goleó 5-1 a Suecia y este jueves completó la obra ante Túnez.

Ahora, su siguiente reto será Marruecos, en uno de los cruces más atractivos de la ronda de 32.

En Arlington, Japón y Suecia jugaron un partido con calculadora, nervio y boleto en disputa. Los asiáticos sabían que el empate les alcanzaba, mientras que los europeos necesitaban puntuar.

El 1-1 dejó a los japoneses como segundos del grupo, con cinco unidades, y confirmó la madurez competitiva de una selección que ya había avisado con su empate ante Países Bajos y su goleada 4-0 sobre Túnez.

Suecia también respiró. Aunque el golpe sufrido ante Países Bajos había complicado su panorama, el equipo escandinavo hizo valer la diferencia que construyó en su debut con el 5-1 sobre Túnez y avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

No fue una clasificación cómoda, pero sí suficiente para mantener vivo el sueño.

Así, el Grupo F dejó una postal clara: Países Bajos confirmó jerarquía, Japón sostuvo su crecimiento internacional y Suecia sobrevivió a una zona exigente.

La Copa del Mundo pierde a Túnez, pero gana tres historias distintas para una fase de eliminación directa que promete subir todavía más la temperatura.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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