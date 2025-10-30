Necaxa vs Santos Laguna: Guerreros buscan asegurar su lugar en el Play-In del Apertura 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Santos Laguna visita a Necaxa en el arranque de la Jornada 16 del Apertura 2025, con la misión de sellar su boleto al Play-In y mantener viva la ilusión de Liguilla
La recta final del torneo ha llegado. Este viernes, Necaxa recibe a Santos Laguna en el Estadio Victoria, en el partido que abre la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Con solo dos fechas restantes en el calendario, los Guerreros de Torreón llegan con la obligación de ganar para asegurar su lugar en el Play-In, mientras que los Rayos buscan cerrar con dignidad ante su afición y mantener las matemáticas a su favor.
SANTOS LAGUNA QUIERE AMARRAR EL BOLETO
El equipo lagunero, dirigido por Francisco Javier Rodríguez Vílchez, ha mostrado altibajos durante el torneo, pero aún depende de sí mismo para acceder a la fase final.
TE PUEDE INTERESAR: Argentina cumple siete años sin ganar la Copa Libertadores y Brasil está a un título de igualar su récord histórico
Con 17 puntos y ubicado en zona de Play-In, Santos sabe que un triunfo en Aguascalientes lo dejaría prácticamente clasificado y con la posibilidad de escalar posiciones en busca de una mejor siembra.
Su ofensiva, liderada por Fran Villalba y Jesús Ocejo, ha sido clave para mantenerse con vida, aunque la irregularidad defensiva ha sido su principal dolor de cabeza.
Por ello, el duelo ante Necaxa se presenta como la oportunidad perfecta para corregir el rumbo y cerrar el torneo con fuerza.
NECAXA, SIN MARGEN DE ERROR
Los Rayos llegan a este compromiso con la urgencia de sumar tres puntos que mantengan encendida la esperanza. Con un cierre de torneo complicado, el conjunto de Aguascalientes ha batallado para encontrar consistencia, pero cuenta con la ventaja de jugar en casa y con el apoyo de su gente.
Bajo el mando de Fernando Gago, Necaxa ha apostado por un estilo ofensivo, pero la falta de contundencia le ha costado puntos valiosos.
Un triunfo ante Santos no solo sería un golpe anímico, sino también una oportunidad para seguir soñando con el Play-In en la última jornada.
DUELO DIRECTO POR EL PLAY-IN
El enfrentamiento entre Necaxa y Santos será mucho más que un simple partido de cierre: es un choque directo por mantenerse en la pelea.
Los Guerreros no pueden fallar si quieren asegurar su lugar en la fase final, mientras que los Rayos están obligados a ganar para sobrevivir.
Ambos equipos llegan con necesidad, lo que promete un duelo abierto, intenso y con emociones desde el primer minuto.
El encuentro se disputará este viernes 31 de octubre a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
La transmisión será a través de Azteca 7 y ViX, en señal abierta y streaming.