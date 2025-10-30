Necaxa vs Santos Laguna: Guerreros buscan asegurar su lugar en el Play-In del Apertura 2025

La recta final del torneo ha llegado. Este viernes, Necaxa recibe a Santos Laguna en el Estadio Victoria, en el partido que abre la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Con solo dos fechas restantes en el calendario, los Guerreros de Torreón llegan con la obligación de ganar para asegurar su lugar en el Play-In, mientras que los Rayos buscan cerrar con dignidad ante su afición y mantener las matemáticas a su favor.

SANTOS LAGUNA QUIERE AMARRAR EL BOLETO

El equipo lagunero, dirigido por Francisco Javier Rodríguez Vílchez, ha mostrado altibajos durante el torneo, pero aún depende de sí mismo para acceder a la fase final.

Con 17 puntos y ubicado en zona de Play-In, Santos sabe que un triunfo en Aguascalientes lo dejaría prácticamente clasificado y con la posibilidad de escalar posiciones en busca de una mejor siembra.