Argentina cumple siete años sin ganar la Copa Libertadores y Brasil está a un título de igualar su récord histórico

La eliminación de Racing Club en Semifinales marcó otro golpe para el fútbol argentino en la Copa Libertadores.

El conjunto de Avellaneda no pudo revertir la derrota de la Ida ante Flamengo y quedó fuera de la competencia, extendiendo una sequía que ya alcanza siete años sin que un club argentino levante el trofeo continental.

La última conquista argentina fue en 2018, cuando River Plate venció a Boca Juniors en la histórica final disputada en Madrid.

Desde entonces, la Libertadores ha estado dominada por los clubes brasileños, que han conquistado el torneo en seis de las últimas siete ediciones.