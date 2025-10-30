Argentina cumple siete años sin ganar la Copa Libertadores y Brasil está a un título de igualar su récord histórico

/ 30 octubre 2025
    Argentina cumple siete años sin ganar la Copa Libertadores y Brasil está a un título de igualar su récord histórico
    Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores y Argentina sumó siete años sin levantar el trofeo continental. FOTO: AP

Con la eliminación de Racing Club, el futbol argentino sumó su séptimo año sin conquistar la Copa Libertadores, mientras Brasil se colocó a una sola copa de igualar el total histórico de títulos de los equipos argentinos en el máximo torneo de clubes de la Conmebol

La eliminación de Racing Club en Semifinales marcó otro golpe para el fútbol argentino en la Copa Libertadores.

El conjunto de Avellaneda no pudo revertir la derrota de la Ida ante Flamengo y quedó fuera de la competencia, extendiendo una sequía que ya alcanza siete años sin que un club argentino levante el trofeo continental.

La última conquista argentina fue en 2018, cuando River Plate venció a Boca Juniors en la histórica final disputada en Madrid.

Desde entonces, la Libertadores ha estado dominada por los clubes brasileños, que han conquistado el torneo en seis de las últimas siete ediciones.

BRASIL, A UN PASO DE IGUALAR LA MARCA HISTÓRICA

El dominio argentino en la historia del certamen se mantiene, pero su ventaja se ha reducido drásticamente. Los clubes de Argentina suman 25 títulos de Copa Libertadores, mientras que los brasileños acumulan 24 conquistas, tras el reciente éxito de Botafogo y el poderío de equipos como Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Esto significa que Brasil está a un solo título de igualar a Argentina como el país más ganador en la historia del torneo.

Lo que durante décadas fue una amplia ventaja albiceleste hoy pende de un hilo, reflejando el cambio de era en el futbol sudamericano.

DE LA HEGEMONÍA AL RELEVO SUDAMERICANO

El dominio de los clubes argentinos durante el Siglo XX —con Independiente, Boca Juniors y River Plate como protagonistas— marcó una época dorada.

Sin embargo, en los últimos años, los equipos brasileños han tomado el mando gracias a su poder económico, planteles profundos y estructuras más sólidas.

Mientras Argentina atraviesa un periodo de inestabilidad financiera y constante exportación de talento, Brasil ha consolidado un modelo que le permite atraer figuras internacionales y mantener una competencia local de alto nivel.

Este contraste explica por qué, desde 2019, los equipos del país vecino han levantado casi todas las copas disponibles.

EL RETO ARGENTINO PARA 2026

La derrota de Racing no sólo significa el fin de una ilusión, sino una señal de alarma para el fútbol argentino. Volver a ganar la Copa Libertadores es una necesidad deportiva, histórica y emocional.

El reto para 2026 será romper una racha que ya parece demasiado larga para una nación que alguna vez dominó Sudamérica con autoridad.

Temas


Copa Libertadores
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Buenos Aires

Organizaciones


Conmebol

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

