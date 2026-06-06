¡El fin de una era! Neymar anuncia que el Mundial 2026 será el último de su carrera

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    ¡El fin de una era! Neymar anuncia que el Mundial 2026 será el último de su carrera
    Neymar disputaría en 2026 su cuarto Mundial con Brasil, después de participar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. FOTO: ESPECIAL

El astro brasileño confirmó que el Mundial 2026 será su última oportunidad para conquistar la Copa del Mundo con Brasil, en medio de dudas por su estado físico

Neymar Jr. comenzó a despedirse del escenario más grande del futbol.

El astro brasileño reveló que el Mundial 2026 será su última Copa del Mundo con la Selección de Brasil, una declaración que convirtió su participación en Norteamérica en una auténtica “última danza” para uno de los futbolistas más talentosos de su generación.

A sus 34 años, el atacante del Santos reconoció que su carrera entra en la recta final y que esta cita mundialista representa su último intento por conquistar el trofeo que más se le ha resistido.

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“Este es mi último Mundial”, habría dicho Neymar, al admitir que incluso desconoce si este será también su último año defendiendo la camiseta de Brasil.

La frase cayó con fuerza en la previa de la Copa del Mundo 2026, donde Brasil llega con la presión histórica de buscar su sexta estrella y con Carlo Ancelotti al mando de una generación que mezcla experiencia, juventud y dudas físicas alrededor de su máxima figura mediática.

Neymar fue incluido en la lista final de 26 jugadores de Brasil, pero su presencia no llega libre de interrogantes.

El delantero se mantiene en proceso de recuperación por una lesión en el gemelo derecho, situación que lo dejó fuera de partidos de preparación y que obliga al cuerpo técnico brasileño a manejar con cautela su regreso a la cancha.

Pese a ello, Ancelotti ha mantenido confianza en que Neymar pueda estar disponible durante la fase de grupos.

Brasil debutará en el Mundial 2026 el 13 de junio ante Marruecos, en Nueva Jersey, y después enfrentará a Haití y Escocia, en un sector donde la Canarinha parte como favorita, pero con la obligación de demostrar que puede competir más allá del peso de sus nombres.

La historia de Neymar con los Mundiales ha estado marcada por el talento, los golpes físicos y la frustración.

En Brasil 2014, una lesión en la espalda lo dejó fuera de la Semifinal ante Alemania; en Rusia 2018, la Canarinha cayó en Cuartos de Final ante Bélgica; y en Qatar 2022, Brasil quedó eliminado por Croacia en penales, pese a que Neymar anotó un gol memorable en tiempo extra.

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Ahora, el Mundial 2026 aparece como el cierre emocional de una etapa. Neymar llega como máximo goleador histórico de la Selección Brasileña, por encima de Pelé, pero todavía sin la Copa del Mundo que durante años fue vista como la pieza que falta en su legado.

Aunque Vinícius Jr., Rodrygo, Raphinha y una nueva camada ofensiva cargan con gran parte del presente deportivo, Neymar conserva un peso simbólico enorme: es el jugador que durante más de una década representó la esperanza brasileña de volver a reinar en el mundo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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