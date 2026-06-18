Neymar vuelve a quedar fuera: Brasil no lo arriesgará ante Haití

El atacante de 34 años permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la última etapa de su recuperación, mientras Brasil enfrentará un partido clave en sus aspiraciones mundialistas.

La Confederación Brasileña de Futbol decidió que el delantero no viaje con el resto del plantel a Filadelfia, donde la Verdeamarela disputará su segundo partido del Grupo C, debido a que todavía no está listo físicamente tras la lesión que arrastra en la pantorrilla derecha.

Neymar no jugará mañana con Brasil ante Haití en el Mundial 2026 y su debut en la Copa del Mundo tendrá que seguir esperando

Aunque Neymar ya había comenzado a realizar algunos trabajos con el grupo, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti optó por no tomar riesgos y mantenerlo bajo supervisión médica y física.

La ausencia vuelve a encender las alarmas alrededor del jugador más mediático de Brasil.

Neymar tampoco estuvo disponible en el debut ante Marruecos, donde la Canarinha igualó 1-1 y dejó escapar dos puntos en el arranque del torneo.

Ahora, frente a Haití, Brasil tendrá que buscar su primera victoria mundialista sin su número 10 y con la obligación de no complicar su camino en el sector.

El plan de la selección brasileña es que Neymar aproveche las instalaciones de entrenamiento en Nueva Jersey para avanzar en su puesta a punto.

Su lesión se originó durante un partido con Santos ante Coritiba el mes pasado, situación que condicionó su preparación previa al Mundial y abrió dudas sobre el momento real en el que podrá volver a competir.

La baja pega también en lo emocional. Neymar no juega un partido oficial con Brasil desde hace casi tres años y este Mundial 2026 aparece como una de sus últimas grandes oportunidades para buscar el título que se le ha negado con la selección mayor.

Sin embargo, su historial reciente de lesiones ha obligado a la Verdeamarela a manejar su regreso con cautela.

Brasil enfrentará a Haití con la presión de responder después del empate ante Marruecos.

El conjunto haitiano, por su parte, llega necesitado tras caer ante Escocia, por lo que el duelo en Filadelfia puede marcar el rumbo del Grupo C.