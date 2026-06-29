”Nos deberían odiar”, opinan neerlandeses y marroquíes sobre uso de color naranja en NL

Coincidiendo con el partido en el poder en Nuevo León, durante los últimos días la Zona Metropolitana de Monterrey se vistió —aún más— de color naranja con motivo del partido entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. VANGUARDIA recorrió este lunes la ciudad y acudió al Estadio Monterrey para el encuentro, registrando que se colocaron pendones en los cruceros y que el staff del Gobierno de Nuevo León utilizó prendas de ese color.

Incluso el gobernador Samuel García enarboló el apoyo a los europeos subiéndose a un helicóptero para recibir personalmente al equipo neerlandés. Ante ello, fueron los propios aficionados neerlandeses y mexicanos quienes se mostraron extrañados o inconformes, mientras que los marroquíes —con poco apoyo desde el oficialismo estatal— no se mostraron molestos. March, originario de Países Bajos, aseguró haberse dado cuenta del mobiliario naranja en la ciudad, aunque desconocía el motivo.

“Es asombroso porque ayer fuimos al Fan Festival y todo era naranja, eso es asombroso, creo que es genial. Es injusto y tampoco lo entiendo porque ustedes deberían odiarnos por el penalti, pero ahora estamos felices porque todo el mundo es naranja”, expuso March, refiriéndose al polémico penal que en Brasil 2014 eliminó a México del Mundial ante Países Bajos. Koen, otro aficionado europeo, aseguró que es “genial” que las calles estén tan inundadas de color naranja, aunque “el partido decidirá la calidad de los jugadores”.

Por su parte, un asistente al partido que respondió al nombre de Ivan mencionó que su camiseta “es algo de disfrutar la vida de nuestro país y es sin alguna idea política”.

“ES ALGO QUE NO ENTIENDO” Si bien los aficionados marroquíes se mostraron sorprendidos con la cantidad de mobiliario del color contrario, no mostraron molestia e incluso refirieron evitar el juicio al tratarse, en su mayoría, de personas empleadas. “Es una cosa que no entiendo por lo que pasó en 2014 con Robben. No era penal, pero para mí toda la gente tiene el derecho de soportar (apoyar) a cada país que le gusta. Pero para mí, yo voy a soportar a Marruecos y ojalá que ganemos hoy”, mencionó Nabil.

Aficionados africanos coincidieron en que, al llegar a la ciudad, al principio pensaron que el apoyo a Países Bajos era mayor, aunque poniendo atención al detalle se dieron cuenta de que se trataba de elementos gubernamentales. “Al principio pensé que era por Países Bajos, luego vine y vi que no eran verdaderos fanáticos y dije: ‘Oh, eso es raro’. Pregunté y me dijeron que el Gobierno de Nuevo León es naranja. Creo que es muy gracioso, no lo esperaba. Conocemos mexicanos, tengo amigos de México y apoyan a Marruecos. Va a jugarnos en contra cuando ves a todos de naranja y tú eres marroquí, te sientes como una minoría, pero vinimos una respetable cantidad, creo que cuatro mil”, mencionó. “No juzgamos a nadie; si alguien lo hace (vestir de naranja), es su decisión, pero nosotros vemos amor de las personas mexicanas y eso es lo más importante. Los gobiernos pueden hacer lo que quieran porque tienen diferentes cosas. Podemos estar de acuerdo o no, pero estamos aquí para divertirnos”, expresó, por su parte, el aficionado Abdourahman.