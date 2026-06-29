”Nos deberían odiar”, opinan neerlandeses y marroquíes sobre uso de color naranja en NL

”Nos deberían odiar”, opinan neerlandeses y marroquíes sobre uso de color naranja en NL

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

Aficionados de ambos equipos se dijeron sorprendidos de la cantidad de banderas, camisetas y mobiliario de color naranja que invadió la ciudad durante la visita de Países Bajos

Fútbol
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Coincidiendo con el partido en el poder en Nuevo León, durante los últimos días la Zona Metropolitana de Monterrey se vistió —aún más— de color naranja con motivo del partido entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

VANGUARDIA recorrió este lunes la ciudad y acudió al Estadio Monterrey para el encuentro, registrando que se colocaron pendones en los cruceros y que el staff del Gobierno de Nuevo León utilizó prendas de ese color.

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Incluso el gobernador Samuel García enarboló el apoyo a los europeos subiéndose a un helicóptero para recibir personalmente al equipo neerlandés.

Ante ello, fueron los propios aficionados neerlandeses y mexicanos quienes se mostraron extrañados o inconformes, mientras que los marroquíes —con poco apoyo desde el oficialismo estatal— no se mostraron molestos.

March, originario de Países Bajos, aseguró haberse dado cuenta del mobiliario naranja en la ciudad, aunque desconocía el motivo.

$!Seguidores de Marruecos señalaron que inicialmente pensaron que el apoyo local era para la selección neerlandesa, aunque después conocieron el contexto político de Nuevo León.
Seguidores de Marruecos señalaron que inicialmente pensaron que el apoyo local era para la selección neerlandesa, aunque después conocieron el contexto político de Nuevo León. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

“Es asombroso porque ayer fuimos al Fan Festival y todo era naranja, eso es asombroso, creo que es genial. Es injusto y tampoco lo entiendo porque ustedes deberían odiarnos por el penalti, pero ahora estamos felices porque todo el mundo es naranja”, expuso March, refiriéndose al polémico penal que en Brasil 2014 eliminó a México del Mundial ante Países Bajos.

Koen, otro aficionado europeo, aseguró que es “genial” que las calles estén tan inundadas de color naranja, aunque “el partido decidirá la calidad de los jugadores”.

$!Pendones y prendas color naranja formaron parte del paisaje en la Zona Metropolitana de Monterrey durante la jornada previa al encuentro entre Países Bajos y Marruecos.
Pendones y prendas color naranja formaron parte del paisaje en la Zona Metropolitana de Monterrey durante la jornada previa al encuentro entre Países Bajos y Marruecos. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

Por su parte, un asistente al partido que respondió al nombre de Ivan mencionó que su camiseta “es algo de disfrutar la vida de nuestro país y es sin alguna idea política”.

$!El gobernador Samuel García recibió a la selección de Países Bajos, un hecho que generó comentarios entre aficionados mexicanos y extranjeros presentes en la ciudad.
El gobernador Samuel García recibió a la selección de Países Bajos, un hecho que generó comentarios entre aficionados mexicanos y extranjeros presentes en la ciudad. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

“ES ALGO QUE NO ENTIENDO”

Si bien los aficionados marroquíes se mostraron sorprendidos con la cantidad de mobiliario del color contrario, no mostraron molestia e incluso refirieron evitar el juicio al tratarse, en su mayoría, de personas empleadas.

“Es una cosa que no entiendo por lo que pasó en 2014 con Robben. No era penal, pero para mí toda la gente tiene el derecho de soportar (apoyar) a cada país que le gusta. Pero para mí, yo voy a soportar a Marruecos y ojalá que ganemos hoy”, mencionó Nabil.

$!Aficionados marroquíes y neerlandeses coincidieron en el Estadio Monterrey, donde el color naranja se convirtió en tema de conversación antes del silbatazo inicial.
Aficionados marroquíes y neerlandeses coincidieron en el Estadio Monterrey, donde el color naranja se convirtió en tema de conversación antes del silbatazo inicial. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

Aficionados africanos coincidieron en que, al llegar a la ciudad, al principio pensaron que el apoyo a Países Bajos era mayor, aunque poniendo atención al detalle se dieron cuenta de que se trataba de elementos gubernamentales.

“Al principio pensé que era por Países Bajos, luego vine y vi que no eran verdaderos fanáticos y dije: ‘Oh, eso es raro’. Pregunté y me dijeron que el Gobierno de Nuevo León es naranja. Creo que es muy gracioso, no lo esperaba. Conocemos mexicanos, tengo amigos de México y apoyan a Marruecos. Va a jugarnos en contra cuando ves a todos de naranja y tú eres marroquí, te sientes como una minoría, pero vinimos una respetable cantidad, creo que cuatro mil”, mencionó.

“No juzgamos a nadie; si alguien lo hace (vestir de naranja), es su decisión, pero nosotros vemos amor de las personas mexicanas y eso es lo más importante. Los gobiernos pueden hacer lo que quieran porque tienen diferentes cosas. Podemos estar de acuerdo o no, pero estamos aquí para divertirnos”, expresó, por su parte, el aficionado Abdourahman.

$!El ambiente previo al partido entre Países Bajos y Marruecos estuvo marcado por la presencia del color naranja en calles, puentes y espacios públicos de Monterrey.
El ambiente previo al partido entre Países Bajos y Marruecos estuvo marcado por la presencia del color naranja en calles, puentes y espacios públicos de Monterrey. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

“HAY VACÍOS LEGALES EN TODOS LADOS”

Los aficionados neoloneses tampoco dejaron pasar el fenómeno naranja, aprovechado principalmente por el gobernador García.

“La vida es de oportunidades para oportunistas, entonces no es culpa de nadie. A veces las cosas pasan y se conectan porque se tienen que conectar. Pasó, alguien vio la oportunidad y hay vacíos legales en todos lados, entonces no podemos culpabilizar de aprovecharla a la persona que aproveche lo que Dios le puso. Nada, hay suerte, hay gente con mucha suerte”, dijo Gabriel, originario de Nuevo León.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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