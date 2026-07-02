Anuncia Sheinbaum que se han entregado 71.2 toneladas de insumos y 13.1 millones de medicamentos a Venezuela tras terremotos

Durante la conferencia matutina, la mandataria presentó un balance de las labores realizadas por las dependencias mexicanas que participan en la misión de asistencia internacional, encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México continúa reforzando el apoyo humanitario al pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, mediante el envío de ayuda especializada, personal de rescate e insumos médicos, como parte de las acciones de solidaridad implementadas por la administración federal para atender la emergencia.

Sheinbaum detalló que, desde el inicio de la emergencia, México ha enviado un total de 71.2 toneladas de ayuda humanitaria, integrada por alimentos no perecederos, agua potable, herramientas, equipo de rescate, material para atención de emergencias y ocho plantas de energía eléctrica, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales en las comunidades afectadas por los movimientos telúricos.

Asimismo, destacó que fueron entregados 80 kilogramos de equipamiento destinado a fortalecer las labores de la Cruz Roja, además de 13.1 millones de medicamentos e insumos médicos para apoyar la atención de personas lesionadas y prevenir afectaciones sanitarias derivadas del desastre natural.

La jefa del Ejecutivo explicó que el agrupamiento Yumare, conformado por personal especializado de la Defensa y desplegado en territorio venezolano entre el 26 de junio y el 1 de julio, ha mantenido operaciones permanentes de búsqueda, rescate y asistencia a la población.

De acuerdo con el informe presentado, durante ese periodo los rescatistas mexicanos lograron salvar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los escombros, recuperaron los cuerpos de 40 víctimas mortales y rescataron a un perro que había quedado sepultado tras el colapso de estructuras.

Además de las labores de búsqueda y rescate, el contingente mexicano brindó atención médica y primeros auxilios a mil 411 personas, mediante consultas generales, valoración de lesiones, curaciones y asistencia inmediata, contribuyendo a aliviar la presión sobre los servicios de salud locales.

La presidenta destacó que la experiencia y preparación del personal mexicano en materia de protección civil y atención a desastres ha permitido colaborar de manera coordinada con las autoridades venezolanas en las tareas de respuesta a la emergencia, privilegiando la atención de las comunidades más afectadas.

Como parte de la siguiente fase del apoyo humanitario, Sheinbaum anunció que la Secretaría de Marina prepara el envío de un buque que transportará un nuevo cargamento de ayuda, integrado por víveres, agua, medicamentos y diversos insumos reunidos a través de centros de acopio instalados en diferentes entidades del país.

Explicó que esta nueva misión permitirá ampliar la capacidad de asistencia que México ha brindado desde los primeros días posteriores a los terremotos y reafirma el compromiso del Gobierno federal de mantener la cooperación internacional en situaciones de emergencia.

“Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela, este es el informe”, expresó la mandataria.

La presidenta reiteró que la política exterior de México mantiene como uno de sus principios la solidaridad y la cooperación entre los pueblos ante desastres naturales, por lo que aseguró que el Gobierno federal continuará respaldando las acciones humanitarias mientras las autoridades venezolanas lo requieran y existan condiciones para seguir contribuyendo a la atención de la población afectada.