¿Hubo robo? Portugal echa a Croacia con escandaloso arbitraje y ‘CR7’ sigue vivo en el Mundial

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    ¿Hubo robo? Portugal echa a Croacia con escandaloso arbitraje y ‘CR7’ sigue vivo en el Mundial
    Los futbolistas de la Selección de Portugal celebran el pase en el Mundial 2026 mostrando la playera de Diogo Jota, en un emotivo gesto de apoyo tras la polémica victoria sobre Croacia. FOTO: AP

El equipo de Cristiano Ronaldo avanza tras un partido marcado por la polémica del silbante central y la última Copa de Luka Modric

Portugal venció 2-1 a Croacia y sobrevivió a una noche de nervio, VAR y despedidas en el Mundial 2026.

En el Toronto Stadium, la selección lusitana convirtió un partido que parecía escapársele en una remontada de carácter, mantuvo vivo el sueño de Cristiano Ronaldo y cerró, probablemente para siempre, el capítulo mundialista de Luka Modric.

El duelo tenía aroma de final anticipada desde antes del silbatazo. De un lado, Cristiano, a los 41 años, buscando estirar su última gran aventura con Portugal; del otro, Modric, a los 40, cargando con la elegancia de una generación croata que volvió a competir hasta el límite.

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Y Croacia fue la primera en golpear. Ivan Perisic apareció en el segundo tiempo para castigar una desconcentración defensiva y poner el 1-0 que silenció por momentos a la afición portuguesa.

Portugal, que había tenido la pelota sin convertirla en dominio real, encontró oxígeno desde el manchón penal. Cristiano Ronaldo tomó la pelota con la presión de una carrera entera encima y no falló.

Su disparo significó el 1-1, pero también un desahogo histórico: el capitán portugués volvía a aparecer en una noche grande del Mundial cuando su equipo más lo necesitaba.

La imagen que rompió el guion llegó minutos después. Roberto Martínez decidió mover el banquillo y sacó de cambio a Cristiano al 81’. El gesto dejó al astro mirando el desenlace desde la zona técnica, ya sin margen para intervenir dentro del campo, pero todavía con el alma metida en cada jugada.

Portugal siguió empujando y encontró el premio en el tiempo añadido, cuando Gonçalo Ramos ganó en el área y firmó de cabeza el 2-1 que desató la locura lusitana.

Croacia, fiel a su historia reciente, no se rindió. Modric siguió pidiendo la pelota, ordenando y acelerando cada ataque como si el reloj no fuera enemigo.

En el 103’, los croatas creyeron haber encontrado el empate agónico, pero el VAR apagó la celebración por un fuera de lugar polémico que dejó reclamos, incredulidad y una despedida amarga para su capitán.

El silbatazo final confirmó a Portugal en Octavos de Final, donde se medirá ante España en Dallas, y dejó una postal de época: Cristiano celebrando desde fuera del campo y Modric caminando hacia el adiós mundialista.

Portugal ganó más que un partido; ganó tiempo para seguir soñando con levantar la Copa del Mundo. Croacia perdió más que una eliminatoria; despidió a uno de los cerebros más finos que ha tenido el futbol moderno y a una generación que compitió con orgullo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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