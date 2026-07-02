¿Qué pasó en la primera ronda de negociaciones del T-MEC?

“En una primera ronda, —precisó el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana— cada uno presentó la tesis de su país durante un minuto. Siguió una ronda de argumentación de cinco minutos por participante, otra de réplicas por el mismo lapso y un cierre de conclusiones de unos tres minutos”.

Es primero de julio de 2026 y se reúnen los jefes de negociación de México, Estados Unidos y Canadá: Marcelo Ebrard, Jaimeson Greer y Dominic LeBlanc, respectivamente. El objetivo era exponer en menos de una hora las posturas comerciales de los tres países para dar comienzo a la primera reunión trilateral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ).

Al concluir, dos mensajes prevalecieron en el comunicado de Jaimeson Greer: 1) “Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC” y 2) “Estados Unidos continuará colaborando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Tratado y nuestros déficits comerciales con estos países. Sin embargo, el Tratado permanece en vigor en espera de la resolución de estos asuntos o hasta su terminación”, que ocurriría en 2036, así lo dejó ver el Director Editorial de El Financiero.

La primera parte del comunicado, analizó Quintana, va dirigido para “el consumo de Trump”, como frase-emblema política para el uso de los integrantes del partido republicano en las siguientes campañas intermedias de noviembre.

En cambio, la segunda parte del comunicado, es para las y los empresarios, así como a los mercados financieros internacionales, que asegura la permanencia de este tratado comercial.

“Es decir, el texto le da justificación al discurso de Trump, pero manda la señal de que se seguirá negociando y de que, por lo pronto, el T-MEC sigue sin cambios”, detalló Enrique Quintana.

Tras la reunión, Marcelo Ebrard declaró que “Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años que es la vigencia acordada del tratado”, agregando que la siguiente ronda de negociaciones será el 20 de julio de 2026.