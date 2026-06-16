Nueve álbumes y miles de recuerdos: el museo personas de las Copas del Mundo

Nueve álbumes y miles de recuerdos: el museo personas de las Copas del Mundo

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Dos aficionados de Saltillo narran cómo los álbumes Panini se han convertido en una tradición inseparable de cada Copa del Mundo, desde los intercambios masivos de Rusia 2018 hasta la experiencia tecnológica del Mundial 2026

Fútbol
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Mientras millones de aficionados siguen los partidos de la Copa del Mundo, para algunos el Mundial comienza mucho antes del silbatazo inicial. En Saltillo, coleccionistas de álbumes Panini han hecho de esta afición una tradición que les permite conservar en papel los recuerdos de cada justa futbolística.

Uno de ellos es José Ángel Rodríguez Canales, quien posee nueve álbumes mundialistas completos. Su pasión nació de su gusto por el futbol y por conservar recuerdos de los grandes eventos deportivos.

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“Siempre he sido aficionado al fútbol. Creo que los mundiales son grandes eventos, no únicamente deportivos, sino también de la cultura popular; se quedan en la memoria colectiva”, comentó.

$!José Ángel Rodríguez Canales reúne nueve álbumes mundialistas completos como parte de una colección que ha crecido con los años.
José Ángel Rodríguez Canales reúne nueve álbumes mundialistas completos como parte de una colección que ha crecido con los años. FOTO: CORTESÍA

Además de álbumes, Rodríguez Canales reúne otros objetos relacionados con el futbol, como banderines y souvenirs de distintas competencias. Sin embargo, reconoce que el álbum Panini ocupa un lugar especial dentro de esa colección.

Entre todos los que ha completado, destaca el de Rusia 2018, no solo por el torneo, sino porque coincidió con una transformación en la manera de intercambiar estampas.

$!Los álbumes Panini se han convertido en un archivo personal donde los aficionados conservan la historia de cada Copa del Mundo.
Los álbumes Panini se han convertido en un archivo personal donde los aficionados conservan la historia de cada Copa del Mundo. FOTO: CORTESÍA

“Fue el primero en el que las actividades de intercambio por medio de las redes sociales crearon el fenómeno que hoy vivimos. Antes no mucha gente tenía forma de contactarse para llenar el álbum”, recordó.

Aquella experiencia lo llevó a participar en intercambios en la Ciudad de México y Monterrey, además de conseguir estampas desde el extranjero para completar su colección. En contraste, el álbum del Mundial 2026 le tomó apenas 13 días gracias a la experiencia acumulada, los grupos de intercambio y una estrategia previamente definida.

“Hoy es toda una experiencia. La gente escribe, se conoce, acuerda verse en distintos puntos de la ciudad y participa en intercambios masivos en plazas y centros comerciales”, explicó.

$!El álbum del Mundial de Rusia 2018 marcó un punto de cambio en la colección de José Ángel Rodríguez Canales, al consolidar los intercambios de estampas a través de redes sociales.
El álbum del Mundial de Rusia 2018 marcó un punto de cambio en la colección de José Ángel Rodríguez Canales, al consolidar los intercambios de estampas a través de redes sociales. FOTO: CORTESÍA

Para él, llenar el álbum ya forma parte esencial de cada Copa del Mundo.

“Coleccionar el álbum es una tradición que deja recuerdos y memorias; se convierten en piezas invaluables”, afirmó.

Una experiencia para conservar en el tiempo

La pasión por los álbumes también ha conquistado a nuevas generaciones de aficionados. Ese es el caso de Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien comenzó a llenar álbumes durante Qatar 2022 y repitió la experiencia con el Mundial 2026.

Su motivación fue sencilla: conservar un recuerdo físico de un acontecimiento que sigue con entusiasmo cada cuatro años.

$!Víctor Manuel Sánchez Valdés completó los álbumes de Qatar 2022 y del Mundial 2026 como una forma de conservar recuerdos del futbol.
Víctor Manuel Sánchez Valdés completó los álbumes de Qatar 2022 y del Mundial 2026 como una forma de conservar recuerdos del futbol. FOTO: CORTESÍA

“Me gusta el fútbol, especialmente cuando hay Copas del Mundo, y quería guardar un recuerdo que permaneciera más allá del torneo, algo que pudiera consultar y compartir en el futuro”, señaló.

A diferencia de Qatar 2022, el álbum del Mundial 2026 presentó nuevos desafíos. La expansión de 32 a 48 selecciones aumentó considerablemente el número de estampas necesarias para completarlo, además de las complicaciones derivadas de las selecciones que aseguraron su clasificación después de iniciada la impresión del álbum.

Aun así, logró completarlo en poco más de dos semanas gracias a los eventos de intercambio organizados en distintos puntos de la ciudad y al apoyo de la comunidad de coleccionistas.

$!Cada álbum completado se convierte en una memoria visual del torneo, más allá de los resultados en la cancha.
Cada álbum completado se convierte en una memoria visual del torneo, más allá de los resultados en la cancha. FOTO: CORTESÍA

“Había una comunidad muy grande de personas interesadas en intercambiar stickers. En la universidad encontré muchos estudiantes que también estaban llenando el álbum y eso ayudó mucho”, relató.

También destacó cómo la tecnología ha cambiado la dinámica de la afición, con aplicaciones que permiten registrar estampas repetidas, identificar las faltantes y coordinar intercambios de manera más eficiente.

Para Sánchez Valdés, al igual que para miles de aficionados alrededor del mundo, los álbumes representan mucho más que una colección de estampas.

“Son recuerdos que quedan en físico para verlos después. Seguramente en el siguiente Mundial también buscaré llenar el álbum e irlos coleccionando, para conservar la experiencia y algún día compartirla con mis hijos”, concluyó.

$!El intercambio de estampas en redes sociales y espacios públicos transformó la manera de completar el álbum del Mundial.
El intercambio de estampas en redes sociales y espacios públicos transformó la manera de completar el álbum del Mundial. FOTO: CORTESÍA

A pocos días de que inició la Copa del Mundo 2026, historias como estas demuestran que el Mundial no solo se vive en los estadios o frente a una pantalla. También se construye página por página, estampa por estampa, en álbumes que terminan convirtiéndose en cápsulas del tiempo para quienes buscan preservar la emoción de cada edición.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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