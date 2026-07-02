FBI dona a museo avión utilizado para trasladar a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos

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    FBI dona a museo avión utilizado para trasladar a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos
    El FBI donó al War Eagles Air Museum el Beechcraft King Air utilizado para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024. VANGUARDIA

La aeronave permanecerá en exhibición en Nuevo México como parte de una muestra sobre el combate al crimen organizado

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) donó al War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, el avión Beechcraft King Air que fue utilizado para trasladar por la fuerza a Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta territorio estadounidense el 25 de julio de 2024.

La aeronave, cuyo valor estimado es de aproximadamente 650 mil dólares, permanecerá en exhibición durante un periodo inicial de dos años como parte de un Memorando de Entendimiento suscrito entre la agencia federal y el museo. Al concluir ese plazo, la institución podrá conservarla de manera permanente, dependiendo de las condiciones establecidas en el acuerdo.

La entrega del avión fue formalizada por la oficina de campo del FBI en El Paso, Texas, como parte de una iniciativa que, según la dependencia, busca mostrar al público parte de las acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses en el combate contra el crimen organizado.

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FBI AFIRMA QUE LA EXHIBICIÓN BUSCA MOSTRAR EL TRABAJO DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

La oficina de campo del FBI en El Paso confirmó la donación a través de su oficial interina de Relaciones Públicas, Kimberly Carrillo, quien explicó en un correo electrónico enviado a Aristegui Noticias que la aeronave representa parte de las prioridades institucionales de la agencia.

“Este avión es un ejemplo de las prioridades del FBI, entre las que se incluyen la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los crímenes violentos”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con la agencia federal, el objetivo principal de incorporar la aeronave al museo consiste en informar a la ciudadanía sobre las labores desarrolladas por las autoridades para localizar y detener a personas consideradas prófugas de la justicia.

Asimismo, indicó que la exhibición pretende contribuir a explicar las acciones emprendidas para combatir a las organizaciones criminales y procurar justicia para las víctimas relacionadas con las actividades de los cárteles del narcotráfico.

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EL AVIÓN YA SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE SANTA TERESA

El Beechcraft King Air permaneció bajo resguardo de las autoridades federales estadounidenses desde el día en que fueron detenidos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

Andrés Cabral, director de operaciones del War Eagles Air Museum, informó al medio Aristegui Noticias que actualmente la aeronave ya puede observarse en el exterior del hangar principal del recinto.

El directivo añadió que el avión será incorporado próximamente a la exhibición permanente del museo, aunque hasta el momento no existe una fecha oficial para su instalación definitiva dentro del recorrido para visitantes.

MUSEO ACLARA QUE LA MUESTRA NO BUSCA GLORIFICAR ACTIVIDADES CRIMINALES

El War Eagles Air Museum precisó, mediante un comunicado citado por Telemundo, que la exhibición no tiene como finalidad exaltar o glorificar las actividades del crimen organizado.

Según la institución, la aeronave representa un ejemplo de cómo equipos utilizados originalmente para actividades civiles pueden ser aprovechados por organizaciones criminales, así como del trabajo coordinado realizado por las autoridades para desarticular ese tipo de operaciones.

“Esta aeronave cuenta una historia compleja. Demuestra cómo la aviación puede ser explotada por organizaciones criminales y cómo los esfuerzos coordinados de las fuerzas del orden pueden detener esas actividades”, señaló el museo.

ALTERACIONES IMPIDEN QUE EL AVIÓN VUELVA A OPERAR

La información difundida sobre el caso indica que, antes de aterrizar en territorio estadounidense, diversos números de serie de las piezas que integran la aeronave fueron borrados o alterados.

Además, la matrícula N287KA, visible en el fuselaje del avión, correspondía originalmente a otra aeronave registrada previamente en Estados Unidos.

Estas modificaciones impiden que el Beechcraft King Air pueda ser certificado nuevamente para operar dentro del sistema aeronáutico estadounidense o ser comercializado de manera legal.

Debido a estas condiciones técnicas y legales, el FBI determinó donar la aeronave al museo en lugar de subastarla o reincorporarla al mercado.

Concluido el periodo inicial de dos años establecido en el Memorando de Entendimiento, el War Eagles Air Museum podrá optar por conservar el avión como parte de su colección permanente o, en caso de considerar que ya no tiene utilidad para fines de exhibición, proceder a su desmantelamiento.

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INFORME DEL FBI ATRIBUYE LA PROPIEDAD DEL AVIÓN A “EL MAYO” ZAMBADA Y JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ

El informe de decomiso elaborado por el FBI tras las detenciones del 25 de julio de 2024 atribuye la propiedad de la aeronave tanto a Ismael “El Mayo” Zambada García como a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ambos fueron detenidos ese mismo día tras el aterrizaje del avión en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, hecho que dio inicio a diversos procedimientos judiciales en Estados Unidos relacionados con presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

Desde entonces, la aeronave permaneció bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses mientras se desarrollaban las investigaciones y procedimientos correspondientes.

Con su incorporación al War Eagles Air Museum, el Beechcraft King Air pasará a formar parte de una exposición dedicada a explicar el papel de la aviación en distintos acontecimientos históricos y contemporáneos, incluyendo casos relacionados con operaciones de aplicación de la ley y combate al crimen organizado.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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