Nuevo uniforme de México para el Mundial 2026: así es la tercera playera negra del Tri

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Fútbol
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    Nuevo uniforme de México para el Mundial 2026: así es la tercera playera negra del Tri
    El clásico trifolio de adidas regresa al uniforme del Tri con colores verde, blanco y rojo. FOTO: ADIDAS

La Selección Mexicana de Fútbol y adidas presentaron el tercer uniforme que el Tri utilizará rumbo al Mundial 2026

A un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana de Fútbol presentó oficialmente su tercer uniforme para la competencia internacional, una indumentaria desarrollada por adidas que apuesta por referencias visuales ligadas a la identidad mexicana y al vínculo entre el equipo y su afición.

El nuevo jersey forma parte del concepto denominado “The Mexican Wa(y)ve”, una propuesta que, de acuerdo con la marca deportiva, busca representar la unión de los seguidores mexicanos dentro y fuera de los estadios. El diseño incorpora un patrón tonal con las letras “MX” distribuidas en distintas partes de la camiseta, además de la frase “Somos México”, lema que también aparece en las equipaciones de local y visitante dadas a conocer previamente.}

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La prenda destaca por su color negro como base principal, acompañado por detalles verdes en el cuello tipo “V” y en las mangas. En la zona de los hombros aparecen las tradicionales tres franjas de adidas, esta vez en tonos que remiten a los colores de la bandera mexicana.

Otro de los elementos que llamó la atención en la presentación fue el regreso del clásico trifolio de adidas al frente del jersey, un distintivo que también aparece en la segunda equipación del Tri. En esta versión, el logotipo integra verde, blanco y rojo, reforzando la intención de conectar el diseño con símbolos reconocibles de la cultura mexicana.

La revelación del uniforme ocurre en un momento de expectativa alrededor de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Para el combinado nacional será una edición especial al disputar partidos como anfitrión, situación que ha elevado el interés de aficionados y marcas por los productos oficiales relacionados con la justa.

Además del uniforme, adidas anunció una colección complementaria elaborada en colaboración con Someone Somewhere. La línea incluye seis piezas de ropa intervenidas por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

Dentro de esa colección aparece también una versión especial del jersey llamada “Artisan JSY”, que retoma la base del tercer uniforme pero con modificaciones enfocadas al uso casual. Entre los cambios se encuentran un cuello tipo polo y detalles bordados hechos a mano.

La marca señaló que el nuevo kit busca tener presencia tanto en la cancha como en las tribunas, en medio de la expectativa que rodea al Mundial de 2026 y al papel que tendrá México como uno de los países sede del torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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