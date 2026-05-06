Selección Mexicana lanza ultimátum: convocado que no reporte queda fuera del Mundial 2026

La Selección Mexicana elevó la tensión rumbo a la Copa del Mundo 2026 luego de emitir un comunicado en el que advirtió que todo jugador convocado de la Liga MX deberá presentarse este miércoles 6 de mayo a la concentración nacional o quedará fuera del Mundial. De acuerdo con el documento difundido por el Tricolor, la concentración encabezada por Javier Aguirre iniciará a las 8 de la noche en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, con los 20 futbolistas de la Liga MX citados para los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, además del proceso mundialista. La postura fue contundente: “Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, señala el comunicado de la Selección Nacional de México.

La advertencia llega en medio de una polémica que se encendió por versiones que apuntaban a que Javier Aguirre habría permitido que elementos del Toluca, entre ellos Alexis Vega y Jesús Gallardo, pudieran disputar la Semifinal de Vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, pese al acuerdo de concentración rumbo al Mundial 2026. La situación provocó molestia en otros clubes de la Liga MX, especialmente en Chivas, donde Amaury Vergara habría ordenado que sus futbolistas convocados no reportaran con la Selección Mexicana al considerar que existía una ventaja deportiva para Toluca si sus seleccionados sí podían disputar compromisos de clubes. Entre los jugadores rojiblancos mencionados en esta disputa aparecen Armando “Hormiga” González, Raúl “Tala” Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto “Piojo” Alvarado y Luis Romo, quienes podrían quedar en medio del conflicto entre club y Selección si no se presentan a la concentración establecida por el cuerpo técnico nacional.

El comunicado también recalca que la fecha de concentración ya había sido publicada desde el martes 28 de abril de 2026, por lo que la Federación Mexicana de Futbol y el cuerpo técnico de Javier Aguirre sostienen que no existe margen para excepciones en este arranque de preparación. La controversia se da a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, en el que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, y donde el Tricolor abrirá su participación el 11 de junio en el Estadio Banorte, antes Azteca. La concentración anticipada busca darle a Aguirre tiempo de trabajo con futbolistas de Liga MX antes de integrar al resto de elementos que militan en el extranjero. Con este ultimátum, la Selección Mexicana envió un mensaje directo a clubes y jugadores: la prioridad será el proceso mundialista.

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