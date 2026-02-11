América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 11 febrero 2026
    América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026
    América y Rayados celebran su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series ante Olimpia y Xelajú. FOTOS: MEXSPORT

Las Águilas eliminaron a Olimpia con global 2-1 tras empatar 0-0 en la Vuelta, mientras Monterrey venció 2-0 a Xelajú y selló la serie 4-2 para instalarse entre los 16 mejores del torneo regional

El América selló su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de empatar 0-0 ante Olimpia en el partido de vuelta disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El resultado fue suficiente para que el conjunto azulcrema avanzara gracias al 2-1 conseguido en la ida en Tegucigalpa.

El equipo dirigido por André Jardine controló amplios lapsos del encuentro, tuvo mayor posesión de balón y generó oportunidades en el último tercio, aunque sin lograr reflejar ese dominio en el marcador.

TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

La solidez defensiva y la ventaja obtenida como visitante terminaron marcando la diferencia en la serie.

Con el global 2-1, las Águilas evitaron sorpresas ante un Olimpia que buscó el gol que igualara la eliminatoria, pero que no logró romper el orden defensivo del cuadro mexicano.

América se instala así entre los 16 mejores del torneo regional, donde buscará reafirmar su candidatura al título.

En el Estadio BBVA, Rayados confirmó su superioridad y derrotó 2-0 a Xelajú en el duelo de vuelta, resultado que, combinado con lo hecho en la Ida, dejó el global 3-1 a favor del conjunto regiomontano.

Monterrey mostró mayor contundencia frente al arco rival y capitalizó sus oportunidades para evitar complicaciones.

Tras una serie que exigió atención en el primer capítulo, el equipo albiazul resolvió con autoridad en casa para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

La victoria por 2-0 terminó por inclinar definitivamente la balanza y reflejó la diferencia de planteles entre ambos clubes.

Con el 3-1 global, Rayados avanza a Octavos de Final y mantiene vivas sus aspiraciones en el certamen continental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf
resultados

Organizaciones


Club América
Rayados del Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa.

Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado
Según la AMIA, la producción de enero de 2026 se encuentra en el Top 5 de los mejores eneros desde que se tiene un registro histórico.

Concentraron SUV´s y Pick ups producción y exportaciones en México
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
El exconsejero jurídico de AMLO acusó al exvocero presidencial y actual coordinador de Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona.

Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano
El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado.

Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio
El Departamento de Defensa no habría informado a autoridades locales de los eventos de prueba en la zona.

Afirman que cierre de aeropuerto de El Paso fue para probar láser anti drones
El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista mientras vuela a bordo del Air Force One desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, a West Palm Beach, Florida.

Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud