América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Las Águilas eliminaron a Olimpia con global 2-1 tras empatar 0-0 en la Vuelta, mientras Monterrey venció 2-0 a Xelajú y selló la serie 4-2 para instalarse entre los 16 mejores del torneo regional
El América selló su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de empatar 0-0 ante Olimpia en el partido de vuelta disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.
El resultado fue suficiente para que el conjunto azulcrema avanzara gracias al 2-1 conseguido en la ida en Tegucigalpa.
El equipo dirigido por André Jardine controló amplios lapsos del encuentro, tuvo mayor posesión de balón y generó oportunidades en el último tercio, aunque sin lograr reflejar ese dominio en el marcador.
TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026
La solidez defensiva y la ventaja obtenida como visitante terminaron marcando la diferencia en la serie.
Con el global 2-1, las Águilas evitaron sorpresas ante un Olimpia que buscó el gol que igualara la eliminatoria, pero que no logró romper el orden defensivo del cuadro mexicano.
América se instala así entre los 16 mejores del torneo regional, donde buscará reafirmar su candidatura al título.
En el Estadio BBVA, Rayados confirmó su superioridad y derrotó 2-0 a Xelajú en el duelo de vuelta, resultado que, combinado con lo hecho en la Ida, dejó el global 3-1 a favor del conjunto regiomontano.
Monterrey mostró mayor contundencia frente al arco rival y capitalizó sus oportunidades para evitar complicaciones.
Tras una serie que exigió atención en el primer capítulo, el equipo albiazul resolvió con autoridad en casa para asegurar su boleto a la siguiente ronda.
La victoria por 2-0 terminó por inclinar definitivamente la balanza y reflejó la diferencia de planteles entre ambos clubes.
Con el 3-1 global, Rayados avanza a Octavos de Final y mantiene vivas sus aspiraciones en el certamen continental.