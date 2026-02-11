América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026

El América selló su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de empatar 0-0 ante Olimpia en el partido de vuelta disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El resultado fue suficiente para que el conjunto azulcrema avanzara gracias al 2-1 conseguido en la ida en Tegucigalpa.

El equipo dirigido por André Jardine controló amplios lapsos del encuentro, tuvo mayor posesión de balón y generó oportunidades en el último tercio, aunque sin lograr reflejar ese dominio en el marcador.

La solidez defensiva y la ventaja obtenida como visitante terminaron marcando la diferencia en la serie.

Con el global 2-1, las Águilas evitaron sorpresas ante un Olimpia que buscó el gol que igualara la eliminatoria, pero que no logró romper el orden defensivo del cuadro mexicano.

América se instala así entre los 16 mejores del torneo regional, donde buscará reafirmar su candidatura al título.