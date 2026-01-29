Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez van a concentración nacional Sub-19 de la TDP

Dos futbolistas de Saltillo tendrán actividad con la Selección Nacional de la Tercera División Profesional (TDP), luego de ser convocados a la concentración que se realizará la próxima semana en la ciudad de Toluca, Estado de México, como parte del proceso rumbo a una gira internacional en España.

Se trata de Omar Gael Martínez, jugador del Saltillo Soccer, y Julio Rodríguez, elemento de los Halcones de Saltillo, quienes fueron incluidos en la lista de 26 futbolistas que integran este preselectivo Sub 19. La concentración se llevará a cabo del 1 al 5 de febrero y servirá para definir al plantel que representará a México en la Copa Oviedo España 2026.

Ambos jugadores llegan a esta convocatoria después de participar en el reciente Torneo Internacional del Sol, celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, también en Toluca. En dicho certamen, los dos saltillenses tuvieron participación constante y fueron parte de equipos que alcanzaron las fases finales de la competencia.