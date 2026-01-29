Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez van a concentración nacional Sub-19 de la TDP
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los futbolistas saltillenses fueron convocados a la concentración de la Selección Nacional de la Tercera División Profesional, que se realizará en Toluca del 1 al 5 de febrero
Dos futbolistas de Saltillo tendrán actividad con la Selección Nacional de la Tercera División Profesional (TDP), luego de ser convocados a la concentración que se realizará la próxima semana en la ciudad de Toluca, Estado de México, como parte del proceso rumbo a una gira internacional en España.
Se trata de Omar Gael Martínez, jugador del Saltillo Soccer, y Julio Rodríguez, elemento de los Halcones de Saltillo, quienes fueron incluidos en la lista de 26 futbolistas que integran este preselectivo Sub 19. La concentración se llevará a cabo del 1 al 5 de febrero y servirá para definir al plantel que representará a México en la Copa Oviedo España 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México
Ambos jugadores llegan a esta convocatoria después de participar en el reciente Torneo Internacional del Sol, celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, también en Toluca. En dicho certamen, los dos saltillenses tuvieron participación constante y fueron parte de equipos que alcanzaron las fases finales de la competencia.
En el caso de Omar Gael Martínez, formó parte del representativo del Grupo 16, selección que tuvo un desempeño sólido a lo largo del torneo al sumar siete victorias y una sola derrota. Este tropiezo se dio en la ronda de semifinales, donde cayeron ante el combinado de la Liga Premier MX, resultado que los dejó ubicados entre los cuatro mejores equipos del certamen.
Por su parte, Julio Rodríguez integró la Selección Nacional de la Liga TDP, desempeñándose como mediocampista ofensivo. Su equipo también avanzó hasta las semifinales del Torneo del Sol, instancia en la que fueron superados por la Selección Nacional de México Sub 19, cerrando así su participación en la antesala de la final.
La concentración en Toluca representa una etapa clave dentro del proceso de evaluación, ya que el cuerpo técnico observará el rendimiento de los convocados en sesiones de entrenamiento y trabajos tácticos, con el objetivo de conformar el grupo definitivo que realizará la gira internacional por España.
Además de los jugadores de Saltillo, por parte del Grupo 16 también fueron llamados Álvaro Ríos Trasfi, del Club Calor de Lerdo, Durango, y Otto Javier Rodríguez Maldonado, del Santiago FC de Nuevo León. El resto de la convocatoria está integrada por futbolistas provenientes de distintas regiones del país.
El preselectivo nacional es dirigido por José Manuel Cruzalta, quien encabezará este periodo de trabajo enfocado en la proyección y desarrollo de jugadores jóvenes que buscan consolidarse dentro del futbol profesional.