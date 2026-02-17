Ante crisis, ahora EU reduciría más pago de agua a México
Gobierno norteamericano plantea disminuir más la cesión de líquido que se establece en el tratado bilateral de 1944
CDMX.- Mientras EU endurece sus reclamos por los retrasos en la entrega de agua del Río Bravo, ahora enfrenta dificultades para cumplir con la cuota que le corresponde aportar a México de líquido del Río Colorado, conforme al tratado bilateral de 1944.
De este modo, el aporte de EU a México podría disminuir aun más de lo que lo ha hecho en los últimos 5 años.
Los pronósticos del caudal del Colorado plantean incluso un escenario de riesgo para la generación de electricidad y el riego agrícola en la cuenca, así como para el abasto urbano en 7 estados de EU y en Baja California.
La Oficina de Recuperación, dependencia del Departamento del Interior de EU encargada de la administración del agua de la cuenca, difundió el pasado viernes los resultados de su Estudio de 24 Meses sobre el caudal del Colorado.
“La falta de precipitaciones durante el último mes ha reducido el pronóstico de afluencia del año hidrológico más probable para el lago Powell en 1.5 millones de acres-pies (1,850 millones de metros cúbicos) desde enero, lo que representa aproximadamente 3 millones de acres pies (3,700 millones de metros cúbicos) menos que las proyecciones realizadas en noviembre.
“El caudal anual hidrológico se estima actualmente en tan solo el 52 por ciento del promedio”, señaló la dependencia estadounidense en un comunicado.