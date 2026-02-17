Ante crisis, ahora EU reduciría más pago de agua a México

CDMX.- Mientras EU endurece sus reclamos por los retrasos en la entrega de agua del Río Bravo, ahora enfrenta dificultades para cumplir con la cuota que le corresponde aportar a México de líquido del Río Colorado, conforme al tratado bilateral de 1944.

De este modo, el aporte de EU a México podría disminuir aun más de lo que lo ha hecho en los últimos 5 años.

Los pronósticos del caudal del Colorado plantean incluso un escenario de riesgo para la generación de electricidad y el riego agrícola en la cuenca, así como para el abasto urbano en 7 estados de EU y en Baja California.