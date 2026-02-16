Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro

CDMX.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó las referencias a supuestos esquemas de financiamiento ilícito en la entidad contenidas en el libro Ni perdón ni olvido, atribuido a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia.

El mandatario señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”, lo que —dijo— puede derivar en interpretaciones que le atribuyan hechos que, aseguró, no ocurrieron.

En un pronunciamiento, Durazo afirmó que Scherer no le advirtió “ni ese día ni en ningún otro momento” sobre la existencia o el riesgo de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora, al referirse a un encuentro ocurrido el 13 de septiembre de 2021, durante su toma de protesta como gobernador.

El gobernador sostuvo que, por la relación de confianza que dice haber tenido con el exfuncionario, ambos saben que él no recibió recursos ilegales y negó haber recibido “ni un solo peso de procedencia ilícita” de Sergio Carmona, señalado como “Rey del huachicol”, o de cualquier persona vinculada a actividades de esa naturaleza.

Durazo indicó que, en días recientes, planteó en privado la necesidad de una precisión pública para aclarar que él no participó en ningún esquema de financiamiento irregular. Según relató, Scherer le respondió que se trataba de una “fe de erratas” y que lo referido correspondía a 2018, pero añadió que hasta el momento no se ha realizado una aclaración pública.

El mandatario afirmó que lamenta que una relación personal se vea afectada por la falta de esa precisión y reiteró que, por su responsabilidad como gobernador, rechaza “de manera categórica” cualquier insinuación que pretenda atribuirle hechos, incluso de forma indirecta.

Al referirse a los señalamientos contenidos en el libro, Durazo planteó que las menciones generalizadas sobre la entidad deben aclararse para evitar confusiones en el debate público.