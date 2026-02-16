Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026

Dinero
/ 16 febrero 2026
    Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
    Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026. ESPECIAL
Diego Hernández
por Diego Hernández

TEMAS


Dinero
Economía
Consumo

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Además, se pronosticó que en diciembre de 2025 el consumo de los hogares creció 4.5% en términos anuales

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) de diciembre de 2025 y enero de 2026 anticipó un crecimiento de 4.5 y 4.4% respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siendo pronósticos del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

En términos mensuales, el IOCP pronosticó variaciones mensuales de 0.3% para diciembre de 2025 y 0.1% para enero de 2026, ubicando los valores de los índices en 113.2 y 113.4 puntos porcentuales.

TE PUEDE INTERESAR: En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México

Esta información permite medir los cambios en el gasto que los hogares mexicanos realizan para adquirir bienes y servicios (nacionales o importados), permitiendo ubicar mes con mes los cambios en la demanda nacional.

El Inegi comenta que “la pandemia y las medidas para contenerla afectaron la actividad económica, lo que cambió la producción y los patrones de consumo”.

Debido a que el IMCP se publica con un retraso de nueve semanas, Inegi calcula el IOCP con “la necesidad de un indicador más oportuno para apoyar la toma de decisiones en política económica”.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

