Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) de diciembre de 2025 y enero de 2026 anticipó un crecimiento de 4.5 y 4.4% respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siendo pronósticos del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

En términos mensuales, el IOCP pronosticó variaciones mensuales de 0.3% para diciembre de 2025 y 0.1% para enero de 2026, ubicando los valores de los índices en 113.2 y 113.4 puntos porcentuales.

Esta información permite medir los cambios en el gasto que los hogares mexicanos realizan para adquirir bienes y servicios (nacionales o importados), permitiendo ubicar mes con mes los cambios en la demanda nacional.

El Inegi comenta que “la pandemia y las medidas para contenerla afectaron la actividad económica, lo que cambió la producción y los patrones de consumo”.

Debido a que el IMCP se publica con un retraso de nueve semanas, Inegi calcula el IOCP con “la necesidad de un indicador más oportuno para apoyar la toma de decisiones en política económica”.