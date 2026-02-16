Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’

El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que la decisión respondió exclusivamente a criterios institucionales. En conferencia de prensa, el legislador de Morena sostuvo que no se trató de una determinación personal, sino de lo que consideró conveniente para la Cámara alta. TE PUEDE INTERESAR: Senadora denuncia hostigamiento tras volverse viral por salón de belleza “Aquí no hay decisiones personales, es lo que le conviene a la institución. Y a la institución, que es una de las instituciones más importantes, el Senado mexicano, le interesa que se hable de cuestiones legislativas. Y con eso doy por terminado el tema”, expresó.

ASÍ ERA EL SALÓN DE BELLEZA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Mier Velazco explicó que la estética contaba únicamente con un sillón, un espacio para el lavado de cabello y un espejo, los cuales provenían de legislaturas anteriores y ya fueron retirados y almacenados, por lo que el área quedó disponible para otros usos. Respecto a la trabajadora que ofrecía el servicio, el senador enfatizó que fue ajena a la controversia y resultó afectada por la decisión.