Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
El presidente de la Jucopo dictaminó el cierre definitivo del salón de belleza sin perjudicar a la trabajadora que atendía a las senadoras
El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que la decisión respondió exclusivamente a criterios institucionales.
En conferencia de prensa, el legislador de Morena sostuvo que no se trató de una determinación personal, sino de lo que consideró conveniente para la Cámara alta.
“Aquí no hay decisiones personales, es lo que le conviene a la institución. Y a la institución, que es una de las instituciones más importantes, el Senado mexicano, le interesa que se hable de cuestiones legislativas. Y con eso doy por terminado el tema”, expresó.
ASÍ ERA EL SALÓN DE BELLEZA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Mier Velazco explicó que la estética contaba únicamente con un sillón, un espacio para el lavado de cabello y un espejo, los cuales provenían de legislaturas anteriores y ya fueron retirados y almacenados, por lo que el área quedó disponible para otros usos.
Respecto a la trabajadora que ofrecía el servicio, el senador enfatizó que fue ajena a la controversia y resultó afectada por la decisión.
“El resto de los utensilios los traía la persona que dignamente se ganaba su sueldo y que fue finalmente victimizada y no tenía nada que ver. Una madre que trabaja, que se gana honestamente el ingreso para su familia, dejó de recibir el apoyo económico que salía de la bolsa del dinero, de la bolsa del monedero de las senadoras”, señaló.
Finalmente, detalló que los precios del salón de belleza iban de los 100 a los 500 pesos y que su uso era opcional para las legisladoras.
“Era decisión individual de cada una de las senadoras de los grupos parlamentarios de hacer uso de sus servicios. El servicio lo ofrecía esta persona los días de sesión solamente, martes y miércoles. El resto de los días permanecía cerrado”, concluyó.