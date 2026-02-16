Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 febrero 2026
    Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
    El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco. ESPECIAL

El presidente de la Jucopo dictaminó el cierre definitivo del salón de belleza sin perjudicar a la trabajadora que atendía a las senadoras

El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que la decisión respondió exclusivamente a criterios institucionales.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena sostuvo que no se trató de una determinación personal, sino de lo que consideró conveniente para la Cámara alta.

TE PUEDE INTERESAR: Senadora denuncia hostigamiento tras volverse viral por salón de belleza

“Aquí no hay decisiones personales, es lo que le conviene a la institución. Y a la institución, que es una de las instituciones más importantes, el Senado mexicano, le interesa que se hable de cuestiones legislativas. Y con eso doy por terminado el tema”, expresó.

ASÍ ERA EL SALÓN DE BELLEZA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

Mier Velazco explicó que la estética contaba únicamente con un sillón, un espacio para el lavado de cabello y un espejo, los cuales provenían de legislaturas anteriores y ya fueron retirados y almacenados, por lo que el área quedó disponible para otros usos.

Respecto a la trabajadora que ofrecía el servicio, el senador enfatizó que fue ajena a la controversia y resultó afectada por la decisión.

$!REFORMA
REFORMA

“El resto de los utensilios los traía la persona que dignamente se ganaba su sueldo y que fue finalmente victimizada y no tenía nada que ver. Una madre que trabaja, que se gana honestamente el ingreso para su familia, dejó de recibir el apoyo económico que salía de la bolsa del dinero, de la bolsa del monedero de las senadoras”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Salón de belleza del Senado de la República queda cerrado hasta revisión de servicios: Jucopo

Finalmente, detalló que los precios del salón de belleza iban de los 100 a los 500 pesos y que su uso era opcional para las legisladoras.

“Era decisión individual de cada una de las senadoras de los grupos parlamentarios de hacer uso de sus servicios. El servicio lo ofrecía esta persona los días de sesión solamente, martes y miércoles. El resto de los días permanecía cerrado”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Senadores

Personajes


Ignacio Mier Velazco

Organizaciones


Senado De la República
Jucopo

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro
Trump está luchando contra la HB 286 de Utah, un proyecto de ley de transparencia de la inteligencia artificial para las grandes empresas tecnológicas.

Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah
La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear
Copias de rchivos de Jeffrey Epstein. Epstein orquestó una operación de tráfico sexual que involucraba a menores, aprovechando su riqueza y posición social para explotar a las víctimas durante varias décadas.

¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran
El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras