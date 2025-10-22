Orbelín Pineda y Mateo Chávez buscan brillar en la Conference League con AEK y AZ

El AEK de Atenas se prepara para recibir este jueves al Aberdeen en la fase de grupos de la UEFA Conference League, con la mirada puesta en su figura mexicana: Orbelín Pineda. El mediocampista, que vive su segunda temporada en Grecia, será una de las piezas fundamentales del esquema de Marko Nikolić para mantener al conjunto heleno en la pelea por los primeros lugares de su grupo. Pineda, consolidado ya como uno de los jugadores más regulares del equipo, ha tenido una participación destacada en la competición, registrando altos porcentajes de efectividad en pases y en recuperación de balón. TE PUEDE INTERESAR: ‘No creo que la encontremos nunca’: Aaron Ramsey pierde la esperanza de encontrar a su perrita Halo Su papel será clave para conectar el mediocampo con el ataque y controlar el ritmo de un Aberdeen que suele presionar alto y castigar los errores en salida.

El exjugador de Cruz Azul y Chivas llega con confianza luego de haber contribuido con asistencias en la Superliga griega y busca repetir protagonismo en el escenario continental. Su capacidad para adaptarse a distintos ritmos de juego y su liderazgo en la cancha lo convierten en una de las cartas más sólidas del AEK, que necesita aprovechar su localía para encaminar su clasificación. EL DESAFÍO EUROPEO DE MATEO CHÁVEZ CON EL AZ Por su parte, en los Países Bajos, el AZ Alkmaar enfrentará al Slovan Bratislava en un duelo determinante para sus aspiraciones. Uno de los puntos de interés será la posible participación del mexicano Mateo Chávez, lateral izquierdo de 19 años que recientemente se unió al club neerlandés y ya aparece registrado en la plantilla europea. Chávez, formado en la cantera del Guadalajara, fue fichado por el AZ en el verano de 2025 con un contrato hasta 2030, y el cuerpo técnico ha comenzado a darle minutos tanto en la Eredivisie como en la Conference League. Su velocidad, capacidad para proyectarse al ataque y disciplina táctica han llamado la atención en el entorno del club, que lo considera una apuesta a mediano plazo. En caso de ver acción ante el Slovan, el defensa mexicano tendrá la oportunidad de mostrarse ante un rival exigente y de contribuir en ambas fases del juego: cerrando espacios por su banda y generando amplitud ofensiva cuando el equipo busque romper líneas.