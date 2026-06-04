Victoria Valencia comparte su experiencia con la Selección Mexicana Sub-15 en Europa

A sus 14 años, Victoria Valencia Von Versen ya vive experiencias que muchos futbolistas tardan años en alcanzar. La jugadora originaria de Múzquiz, Coahuila, formó parte de la Selección Mexicana Femenil Sub-15 que participó en un torneo internacional organizado por la UEFA en Portugal, donde el combinado nacional enfrentó a selecciones como Portugal, Inglaterra y Polonia. Aunque el representativo mexicano cerró su participación con una victoria ante Polonia y derrotas frente a las anfitrionas y las inglesas, para Victoria la gira dejó mucho más que resultados. La futbolista coahuilense regresó con nuevos aprendizajes dentro y fuera de la cancha, así como con la motivación de seguir construyendo su camino dentro de las selecciones nacionales.

“Pude representar a mi país, que le tengo mucho amor”, expresó la juvenil futbolista al recordar lo que significó recibir nuevamente el llamado de la Selección Mexicana.

El viaje a Europa representó un paso importante dentro de su proceso de formación. Antes de esta convocatoria, Victoria había participado en concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento y disputado un partido amistoso ante Pachuca, experiencias que le permitieron acercarse poco a poco al entorno de selección nacional. Ahora, con la oportunidad de competir ante equipos europeos, la coahuilense pudo medir su nivel frente a algunas de las mejores jugadoras de su categoría. “Aprendí muchas cosas nuevas como jugadora, pero también como persona”, comentó.

Entre esos aprendizajes destacó aspectos relacionados con la convivencia, el respeto y el control emocional, además de elementos técnicos y tácticos que observó durante los encuentros internacionales. Uno de los aspectos que más valoró fue el ambiente que encontró dentro del grupo dirigido por Jimena Rojas. Aunque muchas de las jugadoras apenas se conocían al inicio de la concentración, Victoria aseguró que la integración fue rápida y positiva. “Todo el equipo me hacía sentir unida y todas eran muy amables”, señaló.

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La adaptación también fue uno de los desafíos más importantes durante la competencia. Enfrentar a selecciones con estilos de juego distintos obligó al equipo mexicano a reaccionar rápidamente dentro del terreno de juego. “Los equipos eran muy fuertes, muy rápidos y teníamos que adaptarnos a cómo juegan ellos”, explicó. A nivel personal, considera que la experiencia le ayudó a fortalecer diferentes aspectos de su juego, desde la condición física hasta cuestiones técnicas y de liderazgo. Sin embargo, reconoce que aún hay mucho camino por recorrer. “Siempre hay cosas para mejorar”, afirmó.

Más allá de la experiencia internacional, Victoria mantiene presentes sus raíces. La futbolista aseguró que representar a Coahuila y a México es una de las mayores motivaciones que tiene actualmente. “Me da mucho orgullo poder poner el nombre de Coahuila en alto”, expresó. En ese camino, el respaldo de su familia ha sido fundamental. Desde sus primeros años jugando futbol junto a sus hermanos y su padre, hasta las convocatorias con la Selección Mexicana, sus padres y hermanos han estado presentes acompañándola en cada etapa.

Con apenas 14 años, Victoria prefiere mantener los pies sobre la tierra. Sabe que haber llegado a una competencia internacional es un logro importante, pero también entiende que el trabajo apenas comienza. Su objetivo inmediato es continuar mejorando y mantenerse dentro del radar de las selecciones nacionales juveniles. “Mi sueño siempre ha sido representar a mi país y me gustaría seguir convocada”, dijo.