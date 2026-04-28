¿Quiénes quedaron fuera? Las sorpresivas ausencias de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

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Fútbol
/ 28 abril 2026
    ¿Quiénes quedaron fuera? Las sorpresivas ausencias de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026
    Marcel Ruiz quedó fuera de la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, pese a ser uno de los mediocampistas mexicanos con mayor regularidad en la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

La primera convocatoria del ‘Vasco’ para México rumbo a la Copa del Mundo dejó fuera a futbolistas como Marcel Ruiz, Diego Lainez, Charly Rodríguez, Luis Ángel Malagón y Henry Martín

La primera lista de convocados de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 abrió el debate en la Selección Mexicana. Aunque todavía falta conocer la convocatoria definitiva del Tri, el técnico nacional ya presentó a los 12 futbolistas de la Liga MX que iniciarán la concentración mundialista, dejando fuera a varios nombres que habían formado parte del proceso o que llegaban con argumentos para pelear un lugar.

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que los jugadores elegidos del torneo local son Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando “Hormiga” González

Además, se incluyó un grupo de jóvenes en seguimiento especial de cara al siguiente ciclo mundialista. Entre los grandes ausentes aparece Luis Ángel Malagón, quien se perfilaba como uno de los porteros con mayores posibilidades de ser titular con México, pero quedó fuera tras romperse el tendón de Aquiles.

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Su baja cambió por completo el panorama en la portería, donde Javier Aguirre se decantó por Carlos Acevedo y Raúl Rangel dentro del bloque de futbolistas de Liga MX. Otro caso marcado por las lesiones es el de Jesús “Chiquete” Orozco.

El defensa de Cruz Azul sufrió problemas físicos en el tobillo desde 2025 y no pudo recuperar ritmo competitivo durante el Clausura 2026, situación que terminó por alejarlo de la lista mundialista.

En la misma línea aparece Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, quien arrastraba una lesión de rodilla y, pese a mantenerse con actividad, no fue arriesgado por el cuerpo técnico. También quedaron fuera futbolistas de alto perfil como Diego Lainez y Carlos “Charly” Rodríguez.

Lainez tuvo momentos destacados con Tigres, pero no logró convencer a Javier Aguirre para meterse entre los elegidos. Charly, por su parte, llegaba con actividad importante en Cruz Azul, aunque terminó superado por la competencia interna en el mediocampo del Tri.

Henry Martín es otra de las ausencias que llama la atención. El delantero del América fue importante durante buena parte del proceso mundialista y pieza clave en la etapa más exitosa reciente de las Águilas, pero las lesiones y la baja de juego lo fueron alejando de la Selección Mexicana hasta quedar fuera de la primera convocatoria de Aguirre.

La lista de sacrificados también incluye a Jesús Angulo, lateral de Tigres, y Richard Ledezma, jugador de Chivas que había generado expectativa por su nivel en los últimos torneos. Ambos parecían tener opciones reales de competir por un lugar, pero no entraron en el primer corte del cuerpo técnico nacional.

Otros nombres que tampoco alcanzaron boleto fueron Juan Sánchez Purata, Efraín Álvarez, Fidel Ambriz y Ángel Sepúlveda. En el caso de Ambriz, la información apunta a que sigue contemplado para el futuro de la Selección Mexicana, aunque esta vez ni siquiera fue incluido dentro del grupo de jóvenes sparrings que acompañarán la preparación.

La convocatoria definitiva de México para el Mundial 2026 todavía deberá completarse con los jugadores que militan en el extranjero. Entre los perfiles que se esperan aparecen Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras que Javier Aguirre mantiene dudas en casos como Luis Chávez, Rodrigo Huescas y Germán Berterame.

Con esta primera lista, el Vasco dejó claro que la Selección Mexicana entró en etapa de definiciones. A 44 días del inicio del Mundial 2026, varios futbolistas de Liga MX quedaron fuera de la carrera mundialista, mientras el Tri comenzará su preparación con una base local antes de entregar la lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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