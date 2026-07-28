Óscar Perea es nuevo refuerzo del América: ¿quién es la joya colombiana que llega a Coapa?

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    Óscar Perea es nuevo refuerzo del América: ¿quién es la joya colombiana que llega a Coapa?
    Óscar Perea portará el dorsal 22 y reforzará el ataque azulcrema durante el Apertura 2026. FOTO: CLUB AMÉRICA/X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El atacante colombiano de 20 años llega cedido por el Estrasburgo, con opción de compra, después de jugar en el futbol portugués

El Club América anunció oficialmente a Óscar Perea como su primer refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX. El atacante colombiano, de 20 años, aterriza en Coapa para renovar el frente ofensivo de Guillermo Almada.

“De Colombia, con sed de ganarlo todo”, fue parte del mensaje con el que las Águilas presentaron al futbolista. Perea superó los exámenes médicos, firmó su contrato y completó su primer entrenamiento con el plantel azulcrema.

El acuerdo se cerró mediante un préstamo por un año con opción de compra. Su carta pertenece al Racing de Estrasburgo de Francia, mientras que su experiencia más reciente fue con el AVS de Portugal. En la temporada 2025-2026 disputó 25 encuentros, marcó dos goles y acumuló mil 258 minutos.

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¿En qué posición juega Óscar Perea?

Su zona habitual es el extremo izquierdo, donde aprovecha su velocidad y capacidad para encarar; sin embargo, también puede actuar por derecha o como delantero.

Esa versatilidad le ofrece a Almada una alternativa ante las molestias físicas de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

El nuevo jugador del América se formó en Atlético Nacional, con el que debutó profesionalmente antes de saltar a Europa en 2024.

También destacó con Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025: anotó dos goles y ayudó a su selección a conquistar el tercer lugar, incluido el tanto de la victoria sobre Francia por el bronce.

Perea utilizará el dorsal 22, número que portaron Paul Aguilar y Álvaro Fidalgo. El club aún no confirma si estará disponible para enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 3; su estreno quedará sujeto a la decisión de Almada.

La incorporación llega con el Apertura 2026 en marcha y después de que América sumara una victoria y un empate en sus dos primeras jornadas. Más que una contratación mediática, el colombiano representa una apuesta por juventud, desequilibrio y proyección.

Ahora deberá transformar esas condiciones en producción inmediata para ganarse un lugar en uno de los planteles más exigentes de la Liga MX.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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