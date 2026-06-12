Partidos del Mundial 2026 este sábado: Dónde ver en vivo el debut de Brasil vs Marruecos

La actividad de la Copa Mundial 2026 continuará este sábado con una agenda cargada de futbol, cuatro partidos de fase de grupos y el esperado debut de Brasil, una de las selecciones que más expectativa genera en cada edición del torneo. La jornada mundialista arrancará a las 1 de la tarde, con el duelo entre Catar y Suiza, correspondiente al Grupo B, desde el Estadio San Francisco. Este encuentro será exclusivo de ViX, por lo que no estará disponible en la versión gratuita de la plataforma; para verlo se requiere ViX Premium con Pase Mundial.

Más tarde llegará uno de los partidos más atractivos del día: Brasil vs Marruecos, programado para las 4 de la tarde en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La Canarinha iniciará su camino en busca del protagonismo internacional frente a una selección marroquí que intentará confirmar el crecimiento mostrado en los últimos años. Este compromiso sí tendrá transmisión por televisión abierta a través de Canal 5, además de TUDN y ViX Premium. En este caso, no será por ViX gratis. A las 7 de la noche, Haití y Escocia se enfrentarán en el Estadio Boston, en actividad del Grupo C. El partido será otra oportunidad para medir el nivel de dos selecciones que buscan competir en un sector donde Brasil y Marruecos parten como los equipos con mayor reflectores. La transmisión será por ViX con Pase Mundial. El cierre de la jornada llegará a las 10 de la noche con el Australia vs Turquía, desde el Estadio Vancouver. Aunque por sede se disputará ya en la madrugada del domingo en horario del Este, para México forma parte de la agenda sabatina. Este encuentro también será exclusivo de ViX con Pase Mundial.

De acuerdo con la información oficial de ViX, la versión gratuita de la plataforma no tendrá partidos del Mundial 2026. Para seguir toda la Copa del Mundo, los aficionados deberán contar con ViX Premium y el Pase Mundial, mientras que algunos encuentros seleccionados también se podrán ver por televisión abierta en México. Con cuatro partidos, el sábado se perfila como una de las primeras jornadas largas del torneo y tendrá como principal atractivo el estreno de Brasil, una selección que históricamente concentra miradas y que buscará iniciar con autoridad su participación mundialista. Partidos del Mundial 2026 este sábado 13 de junio Qatar vs Suiza | 13:00 horas | ViX Premium + Pase Mundial Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium Haití vs Escocia | 19:00 horas | ViX Premium + Pase Mundial Australia vs Turquía | 22:00 horas | ViX Premium + Pase Mundial

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