Pachuca será sede del campamento de Sudáfrica para el Mundial 2026 en México

La ciudad de Pachuca, Hidalgo, fue confirmada como campamento base de la selección nacional de Sudáfrica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Autoridades federales y locales anunciaron que Sudáfrica, rival del Tri en el partido inaugural del Mundial 2026, utilizará instalaciones deportivas de la capital hidalguense como centro de preparación previo y durante el torneo.

La confirmación fue difundida por Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial 2026, quien aseguró que seis sedes en el país fueron seleccionadas por selecciones participantes, entre ellas Pachuca para el combinado africano.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul va por César Montes: La Máquina apunta al central mexicano para el Apertura 2026

De acuerdo con reportes, la selección de Sudáfrica se instalará en la ciudad desde principios de junio hasta finales de ese mes, bajo el lema “Pachuca es su Casa”, con el objetivo de aprovechar las condiciones de altura y la infraestructura deportiva para optimizar su preparación de cara al inicio de la competencia en el Estadio Azteca.

La elección de Pachuca no solo coloca a la capital hidalguense en el mapa global del fútbol, sino que también representa una oportunidad relevante para el turismo deportivo y la proyección internacional de la región, que albergará al primer rival de la selección mexicana en el certamen que reunirá a 48 selecciones.