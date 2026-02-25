Pachuca será sede del campamento de Sudáfrica para el Mundial 2026 en México

La capital hidalguense albergará al primer rival del Tri en la Copa del Mundo 2026, consolidándose como punto estratégico de preparación internacional previo al arranque en el Estadio Banorte

La ciudad de Pachuca, Hidalgo, fue confirmada como campamento base de la selección nacional de Sudáfrica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Autoridades federales y locales anunciaron que Sudáfrica, rival del Tri en el partido inaugural del Mundial 2026, utilizará instalaciones deportivas de la capital hidalguense como centro de preparación previo y durante el torneo.

La confirmación fue difundida por Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial 2026, quien aseguró que seis sedes en el país fueron seleccionadas por selecciones participantes, entre ellas Pachuca para el combinado africano.

De acuerdo con reportes, la selección de Sudáfrica se instalará en la ciudad desde principios de junio hasta finales de ese mes, bajo el lema “Pachuca es su Casa”, con el objetivo de aprovechar las condiciones de altura y la infraestructura deportiva para optimizar su preparación de cara al inicio de la competencia en el Estadio Azteca.

La elección de Pachuca no solo coloca a la capital hidalguense en el mapa global del fútbol, sino que también representa una oportunidad relevante para el turismo deportivo y la proyección internacional de la región, que albergará al primer rival de la selección mexicana en el certamen que reunirá a 48 selecciones.

Sudáfrica forma parte del Grupo A del Mundial 2026, donde competirá con México, Corea del Sur y un equipo clasificado vía repechaje europeo, abriendo la fase de grupos el 11 de junio en el Estadio Azteca.

