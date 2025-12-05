México vs Sudáfrica inaugurará el Mundial 2026: así llega el Tri al duelo que abrirá la Copa del Mundo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte
La Selección Mexicana ya conoce al rival que marcará el arranque de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.
El equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el 11 de junio en el Estadio Banorte, donde se medirá a Sudáfrica, selección que emerge como el primer obstáculo en un torneo histórico para el futbol nacional.
El sorteo realizado en Washington D.C. definió que México compartirá sector con otras tres selecciones, aunque el duelo inaugural será el que acapare las miradas.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026
Sudáfrica, un viejo conocido del Tri en este tipo de escenarios, vuelve a cruzarse en un inicio mundialista después del empate 1-1 registrado en 2010.
MÉXICO, EL PAÍS QUE MÁS VECES HA INAUGURADO UN MUNDIAL
Con la edición 2026, México extenderá un registro único: ser el país que más partidos inaugurales ha disputado en la historia de la Copa del Mundo.
Desde su debut en 1930, el Tricolor acumula siete aperturas mundialistas, aunque con números poco favorables: cinco derrotas, dos empates, 19 goles recibidos y sólo dos anotados.
Entre los episodios más complicados destaca la goleada 5-0 ante Brasil en Suiza 1954, la peor registrada por el Tri en este escenario. En esa ocasión, México recibió cuatro goles en el primer tiempo y uno más en el complemento.
También cayó 4-0 frente al mismo Brasil en 1950 y sufrió derrotas ante Francia, Suecia y otra vez Brasil en distintas ediciones.
LOS MEJORES RESULTADOS DE MÉXICO EN EL PRIMER DUELO DEL MUNDIAL
A pesar del historial adverso, México ha tenido dos inauguraciones positivas. La primera llegó en México 1970, cuando empató 0-0 frente a la URSS en el Estadio Azteca.
La segunda ocurrió en Sudáfrica 2010, donde un gol de Rafael Márquez selló el 1-1 ante los Bafana Bafana.
Ahora, 56 años después de aquel empate sin goles en territorio nacional, el Tri buscará romper la tendencia y obtener su primera victoria en un partido inaugural.
Resultados de México en partidos inaugurales de Copa del Mundo Uruguay 1930: Francia 4-1 México; Brasil 1950: Brasil 4-0 México; Suiza 1954: Brasil 5-0 México; Suecia 1958: Suecia 3-0 México; Chile 1962: Brasil 2-0 México; México 1970: México 0-0 URSS, y Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México.