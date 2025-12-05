México vs Sudáfrica inaugurará el Mundial 2026: así llega el Tri al duelo que abrirá la Copa del Mundo

La Selección Mexicana ya conoce al rival que marcará el arranque de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el 11 de junio en el Estadio Banorte, donde se medirá a Sudáfrica, selección que emerge como el primer obstáculo en un torneo histórico para el futbol nacional.

El sorteo realizado en Washington D.C. definió que México compartirá sector con otras tres selecciones, aunque el duelo inaugural será el que acapare las miradas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Sudáfrica, un viejo conocido del Tri en este tipo de escenarios, vuelve a cruzarse en un inicio mundialista después del empate 1-1 registrado en 2010.

MÉXICO, EL PAÍS QUE MÁS VECES HA INAUGURADO UN MUNDIAL

Con la edición 2026, México extenderá un registro único: ser el país que más partidos inaugurales ha disputado en la historia de la Copa del Mundo.