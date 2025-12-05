México vs Sudáfrica inaugurará el Mundial 2026: así llega el Tri al duelo que abrirá la Copa del Mundo

Fútbol
/ 5 diciembre 2025
    México vs Sudáfrica inaugurará el Mundial 2026: así llega el Tri al duelo que abrirá la Copa del Mundo
    Rafael Márquez anotó el gol que le dio a México el empate 1-1 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2010. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

La Selección Mexicana ya conoce al rival que marcará el arranque de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el 11 de junio en el Estadio Banorte, donde se medirá a Sudáfrica, selección que emerge como el primer obstáculo en un torneo histórico para el futbol nacional.

El sorteo realizado en Washington D.C. definió que México compartirá sector con otras tres selecciones, aunque el duelo inaugural será el que acapare las miradas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Sudáfrica, un viejo conocido del Tri en este tipo de escenarios, vuelve a cruzarse en un inicio mundialista después del empate 1-1 registrado en 2010.

MÉXICO, EL PAÍS QUE MÁS VECES HA INAUGURADO UN MUNDIAL

Con la edición 2026, México extenderá un registro único: ser el país que más partidos inaugurales ha disputado en la historia de la Copa del Mundo.

Desde su debut en 1930, el Tricolor acumula siete aperturas mundialistas, aunque con números poco favorables: cinco derrotas, dos empates, 19 goles recibidos y sólo dos anotados.

Entre los episodios más complicados destaca la goleada 5-0 ante Brasil en Suiza 1954, la peor registrada por el Tri en este escenario. En esa ocasión, México recibió cuatro goles en el primer tiempo y uno más en el complemento.

También cayó 4-0 frente al mismo Brasil en 1950 y sufrió derrotas ante Francia, Suecia y otra vez Brasil en distintas ediciones.

LOS MEJORES RESULTADOS DE MÉXICO EN EL PRIMER DUELO DEL MUNDIAL

A pesar del historial adverso, México ha tenido dos inauguraciones positivas. La primera llegó en México 1970, cuando empató 0-0 frente a la URSS en el Estadio Azteca.

La segunda ocurrió en Sudáfrica 2010, donde un gol de Rafael Márquez selló el 1-1 ante los Bafana Bafana.

Ahora, 56 años después de aquel empate sin goles en territorio nacional, el Tri buscará romper la tendencia y obtener su primera victoria en un partido inaugural.

Resultados de México en partidos inaugurales de Copa del Mundo Uruguay 1930: Francia 4-1 México; Brasil 1950: Brasil 4-0 México; Suiza 1954: Brasil 5-0 México; Suecia 1958: Suecia 3-0 México; Chile 1962: Brasil 2-0 México; México 1970: México 0-0 URSS, y Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Javier Aguirre
Rafael Márquez

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal