Pachuca y Chivas se juegan la clasificación directa en el cierre de la Jornada 16

Fútbol
/ 1 noviembre 2025
    Pachuca y Chivas se juegan la clasificación directa en el cierre de la Jornada 16
    Pachuca y Chivas se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo, en un partido decisivo por un lugar directo en la Liguilla del Apertura 2025. FOTO: CHIVAS

El Rebaño Sagrado, sexto con 23 puntos, busca afianzarse entre los mejores, mientras que los Tuzos, octavos con 22, intentarán aprovechar su localía para volver a zona de clasificación

El Club Deportivo Guadalajara visita este domingo 2 de noviembre al Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un duelo clave por la clasificación directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en asegurar un lugar entre los seis primeros de la tabla.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por Caliente TV y FOX One. Este será uno de los tres partidos que cerrarán la actividad de la Jornada 16, con dos equipos que viven momentos distintos pero con objetivos similares.

Los Tuzos vienen de empatar 2-2 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, resultado que los dejó fuera de la zona de clasificación directa con 22 puntos, en la octava posición general. El conjunto de Guillermo Almada buscará aprovechar su localía para recuperar terreno y cerrar la fase regular con fuerza.

Por su parte, las Chivas llegan en un momento favorable tras golear 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío. Con 23 puntos en el sexto puesto, el equipo dirigido por Fernando Gago depende de sí mismo para asegurar su boleto directo a la Liguilla, evitando el Play-In.

El pronóstico favorece ligeramente al Rebaño Sagrado, que ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros de Liga. A pesar de jugar fuera de casa, se anticipa una victoria por 1-0 para los rojiblancos, de acuerdo con las tendencias recientes.

En cuanto a alineaciones, el Pachuca podría saltar al campo con Carlos Moreno en el arco; Brian García, Luis Rodríguez, Sergio Barreto y Jorge Berlanga en defensa; Kenedy, Pedro Pedraza, Oussama Idrissi y Luis Quiñones en mediocampo; mientras que Jhonder Cádiz y Enner Valencia formarían la dupla ofensiva.

Del lado visitante, las Chivas presentarían a Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo y Daniel Aguirre en zona baja; Omar Govea, Bryan González y Roberto Alvarado en medio campo; con Armando González, Efraín Álvarez y González en el ataque.

El duelo entre Pachuca y Chivas promete ser determinante para el cierre del Apertura 2025, con ambos clubes buscando mantener vivas sus aspiraciones de entrar entre los mejores del campeonato antes de la última jornada.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


PACHUCA

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Liga MX
Club Pachuca

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

