Pachuca y Chivas se juegan la clasificación directa en el cierre de la Jornada 16

El Club Deportivo Guadalajara visita este domingo 2 de noviembre al Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un duelo clave por la clasificación directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en asegurar un lugar entre los seis primeros de la tabla.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por Caliente TV y FOX One. Este será uno de los tres partidos que cerrarán la actividad de la Jornada 16, con dos equipos que viven momentos distintos pero con objetivos similares.

Los Tuzos vienen de empatar 2-2 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, resultado que los dejó fuera de la zona de clasificación directa con 22 puntos, en la octava posición general. El conjunto de Guillermo Almada buscará aprovechar su localía para recuperar terreno y cerrar la fase regular con fuerza.