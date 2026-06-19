Paraguay vence 1-0 a Turquía con 10 hombres y revive en el Mundial 2026

Paraguay encontró vida en el Mundial 2026 cuando más apretado parecía el camino. La Albirroja venció 1-0 a Turquía en el San Francisco Bay Area Stadium y firmó una victoria de carácter dentro del Grupo D, pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Miguel Almirón. El golpe guaraní llegó casi desde el vestidor. Apenas corría el primer minuto cuando Matías Galarza tomó la pelota fuera del área y sacó un zurdazo bajo, potente y colocado, imposible para Ugurcan Cakir. El 1-0 cambió por completo el guion del partido: Turquía, obligada a reaccionar tras su tropiezo inicial ante Australia, tomó la posesión; Paraguay aceptó el reto de resistir.

El equipo turco empujó con Arda Güler, Kenan Yildiz y Hakan Calhanoglu como principales generadores, pero volvió a sufrir en el último toque. Su ocasión más clara llegó en el primer tiempo, cuando Mert Muldur conectó de cabeza un tiro libre de Güler y el balón pegó en el travesaño y en el poste antes de salir. Fue el aviso más serio de una noche en la que Turquía tuvo volumen, pero no precisión. La tensión creció antes del descanso. En una confrontación entre jugadores, Almirón se cubrió la boca con la mano y el árbitro Iván Barton, tras revisión del VAR, le mostró roja directa bajo la nueva regla aplicada en este Mundial para castigar ese gesto en discusiones. Paraguay se quedó con 10 al 45+3’, pero también encontró una causa común: defender el resultado como si fuera una final.

En el complemento, la Albirroja se partió el alma. Gustavo Gómez ordenó la zaga, Orlando Gill respondió cuando fue exigido y Julio Enciso quedó como escape solitario para intentar enfriar el asedio. Turquía acumuló centros, disparos y posesión, pero chocó una y otra vez con un bloque bajo, solidario y desesperado. El 1-0 deja a Paraguay con tres puntos y con vida rumbo a la última jornada, donde enfrentará a Australia. Turquía, en cambio, quedó contra la pared antes de medirse a Estados Unidos. La Albirroja ganó sufriendo, con uno menos y con orgullo: una victoria mínima en el marcador, pero enorme para su Mundial.

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