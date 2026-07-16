¿Peligra la Final del Mundial? Nueva York enfrenta alerta por mala calidad del aire

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    ¿Peligra la Final del Mundial? Nueva York enfrenta alerta por mala calidad del aire
    Meteorólogos prevén que la lluvia y un frente frío mejoren las condiciones antes del partido. FOTO: EFE

El humo procedente de los incendios forestales en Canadá deterioró la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey a pocos días de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina

A solo tres días de la Final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, la calidad del aire en Nueva York y zonas cercanas encendió las alertas de las autoridades debido al humo provocado por los incendios forestales que continúan activos en Canadá.

Durante esta semana, una densa capa de humo cubrió parte del noreste de Estados Unidos, afectando la visibilidad y elevando los niveles de contaminación atmosférica en ciudades como Nueva York y en sectores de Nueva Jersey, donde se ubica el estadio que albergará el encuentro por el campeonato mundial.

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El partido está programado para disputarse el domingo en el inmueble ubicado entre Nueva York y Nueva Jersey, con una asistencia estimada superior a los 80 mil aficionados. Además, se espera que alrededor de 50 mil personas sigan la transmisión desde una zona habilitada en Central Park, en Manhattan.

Ante las condiciones ambientales registradas en los últimos días, las autoridades locales emitieron recomendaciones para la población, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños. Entre las medidas sugeridas se encuentra reducir actividades físicas intensas al aire libre y permanecer en espacios cerrados cuando sea posible.

Las plataformas encargadas de monitorear la calidad del aire reportaron que varias áreas de Nueva Jersey alcanzaron niveles considerados “insalubres para grupos sensibles” durante la jornada del jueves. Aunque la situación no obligó a cancelar actividades ni eventos públicos, sí motivó un seguimiento constante por parte de los organismos de salud y protección civil.

El meteorólogo Alex DaSilva, de AccuWeather, explicó que las zonas con mayor concentración de humo pueden representar un riesgo para personas vulnerables. Según indicó, quienes padecen problemas respiratorios deben limitar el tiempo que pasan al aire libre mientras persistan estas condiciones.

A pesar de la preocupación generada por la contaminación atmosférica, los pronósticos meteorológicos apuntan a una mejoría antes del partido. De acuerdo con DaSilva, la llegada de lluvias durante el sábado contribuirá a limpiar el ambiente y reducir la presencia de partículas contaminantes en suspensión.

Además, un frente frío previsto para la mañana del domingo favorecería la dispersión del humo restante, lo que permitiría condiciones más favorables para la realización de la Final.

Por ahora, los organizadores mantienen sin cambios los preparativos para el encuentro que definirá al campeón del mundo. Mientras miles de aficionados comienzan a llegar a la región para presenciar el duelo entre españoles y argentinos, las autoridades continúan monitoreando la evolución de la calidad del aire con la expectativa de que el clima ayude a mejorar el panorama antes del silbatazo inicial.

La Final del Mundial 2026 no solo concentra la atención por lo que sucederá dentro de la cancha, sino también por las condiciones ambientales que han marcado la semana previa al partido más esperado del torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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