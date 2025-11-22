Play-In Apertura 2025 de la Liga MX: Juárez vs Pachuca por el último boleto a la Liguilla

/ 22 noviembre 2025
    Play-In Apertura 2025 de la Liga MX: Juárez vs Pachuca por el último boleto a la Liguilla
    Bravos y Tuzos ya empataron 2-2 en temporada regular, lo que promete un duelo parejo en la frontera. FOTOS: MEXSPORT

El octavo invitado a la Fiesta Grande se decide este domingo por la tarde-noche en la frontera del país

El domingo 23 de noviembre de 2025, los Bravos de Juárez y los Tuzos de Pachuca se enfrentarán en el Estadio Olímpico Benito Juárez en un duelo a vida o muerte para determinar al octavo clasificado a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido iniciará a las 7 de la noche, y podrá verse en Azteca 7, además de plataformas Caliente TV y Tubi.

JUÁREZ PERDIÓ ANTE XOLOS, PERO TIENE ESPERANZAS

Juárez terminó la fase regular del torneo en la octava posición con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y seis derrotas.

Esa ubicación obligó a los Bravos a disputar el Play-In, donde cayeron en su primer intento para asegurar el boleto directo contra los Xolos de Tijuana, por lo que este domingo tienen su última oportunidad para ingresar a la fiesta grande.

El equipo fronterizo confía en aprovechar la localía y el impulso de su afición para sellar el pase histórico a la Liguilla.

TUZOS DEJÓ A PUMAS EN EL CAMINO

Pachuca finalizó la fase regular en el noveno lugar, obligado a superar una primera eliminatoria para mantenerse con vida.

Los Tuzos vencieron 3-1 a Pumas UNAM en el inicio del Play-In, en un duelo donde mostraron contundencia ofensiva y orden defensivo, además de una rápida respuesta al proceso encabezado por su nuevo estratega, Esteban Solari, quien encara su primera gran prueba al mando del club hidalguense.

BRAVOS VS PACHUCA: LOS ANTECEDENTES

Bravos y Tuzos ya se habían visto las caras en la fase regular, duelo que terminó 2-2 en la frontera, lo que anticipa un partido cerrado y de emociones fuertes.

Juárez buscará el pase apoyado en la intensidad de su cancha, mientras que Pachuca lo hará respaldado por el envión anímico de su reciente victoria y la experiencia de su plantel en partidos decisivos.

Este encuentro representa un choque directo por la supervivencia: el ganador se convertirá en el octavo invitado a la Liguilla y enfrentará al líder general del Apertura 2025 en los Cuartos de Final. El perdedor quedará eliminado y dará por terminada su temporada.

El boleto final a la Liguilla se definirá sin margen de error. En caso de empate, el formato de Play-In contempla tiempos extra y tanda de penales, por lo que la tensión será máxima desde el primer minuto.

La frontera respira ilusión; Hidalgo mantiene esperanza. Solo uno seguirá vivo rumbo al título.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

