Play-In Apertura 2025 de la Liga MX: Juárez vs Pachuca por el último boleto a la Liguilla

El domingo 23 de noviembre de 2025, los Bravos de Juárez y los Tuzos de Pachuca se enfrentarán en el Estadio Olímpico Benito Juárez en un duelo a vida o muerte para determinar al octavo clasificado a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido iniciará a las 7 de la noche, y podrá verse en Azteca 7, además de plataformas Caliente TV y Tubi.

JUÁREZ PERDIÓ ANTE XOLOS, PERO TIENE ESPERANZAS

Juárez terminó la fase regular del torneo en la octava posición con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y seis derrotas.

Esa ubicación obligó a los Bravos a disputar el Play-In, donde cayeron en su primer intento para asegurar el boleto directo contra los Xolos de Tijuana, por lo que este domingo tienen su última oportunidad para ingresar a la fiesta grande.