Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla
Pachuca y Tijuana superaron sus respectivos compromisos en el Play-in del Apertura 2025, dejando definido el cruce final entre Juárez y los Tuzos por el último boleto a la Liguilla
El Play-in del Apertura 2025 inició este jueves con dos partidos que comenzaron a ordenar el camino hacia la Liguilla. Pachuca y Tijuana fueron los primeros en avanzar, mientras que Juárez quedó a la espera de disputar el último encuentro de esta fase para completar el cuadro de ocho equipos que pelearán por el título del semestre en la Liga MX.
El primer partido se disputó en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca venció 3-1 a Pumas y aseguró su presencia en el duelo final del Play-in. El encuentro comenzó parejo, pero el conjunto hidalguense abrió el marcador al 32’ con un disparo de Enner Valencia desde fuera del área. Ese gol permitió a los Tuzos manejar con mayor calma los minutos posteriores.
Antes del descanso, al 39’, Kenedy amplió la ventaja con un zurdazo tras una jugada por izquierda. Pumas intentó modificar su postura en la segunda mitad, pero Pachuca volvió a encontrar una oportunidad al 54’, cuando Kenedy marcó su segundo tanto de la noche con un remate dentro del área.
Los universitarios reaccionaron al 64’, luego de que Pedro Vite aprovechara un rebote tras un tiro de esquina para poner el 3-1. Ese gol generó un tramo de presión auriazul con intentos de Ruvalcaba, Angulo y el propio Vite, aunque la defensa hidalguense contuvo los ataques. Pachuca cerró espacios y manejó el cierre del partido hasta asegurar su pase al último duelo de Play-in, mientras Pumas quedó eliminado del torneo.
Más tarde, en el Estadio Caliente, Tijuana obtuvo el primer boleto directo a la Liguilla tras derrotar 3-1 a FC Juárez. Los Bravos tomaron la ventaja al 22’ con un remate de Óscar Estupiñán, pero los Xolos empataron al 29’, cuando Mourad El Ghezouani ganó un balón por aire y definió de cabeza.
La expulsión de Alejandro Mayorga condicionó el funcionamiento de Juárez y facilitó que Tijuana encontrara más espacios. Al 59’, un penalti a favor de los locales fue transformado por Gilberto Mora, quien definió al estilo Panenka para colocar el 2-1.
Juárez buscó el empate en los minutos finales, pero dejó espacios que fueron aprovechados por Tijuana. En tiempo agregado, Alan Vega filtró un pase para Ezequiel Bullaude, quien colocó el 3-1 definitivo.
Con este resultado, Tijuana jugará los cuartos de final ante Tigres. Juárez enfrentará a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez para definir al último clasificado a la Liguilla del Apertura 2025.