Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla

Fútbol
/ 20 noviembre 2025
    Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla
    Pumas quedó eliminado y los Xolos se medirán a Tigres en los cuartos de final. FOTOS: MEXSPORT

Pachuca y Tijuana superaron sus respectivos compromisos en el Play-in del Apertura 2025, dejando definido el cruce final entre Juárez y los Tuzos por el último boleto a la Liguilla

El Play-in del Apertura 2025 inició este jueves con dos partidos que comenzaron a ordenar el camino hacia la Liguilla. Pachuca y Tijuana fueron los primeros en avanzar, mientras que Juárez quedó a la espera de disputar el último encuentro de esta fase para completar el cuadro de ocho equipos que pelearán por el título del semestre en la Liga MX.

El primer partido se disputó en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca venció 3-1 a Pumas y aseguró su presencia en el duelo final del Play-in. El encuentro comenzó parejo, pero el conjunto hidalguense abrió el marcador al 32’ con un disparo de Enner Valencia desde fuera del área. Ese gol permitió a los Tuzos manejar con mayor calma los minutos posteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Texans frenan a Bills con ocho capturas a Josh Allen en el TNF

Antes del descanso, al 39’, Kenedy amplió la ventaja con un zurdazo tras una jugada por izquierda. Pumas intentó modificar su postura en la segunda mitad, pero Pachuca volvió a encontrar una oportunidad al 54’, cuando Kenedy marcó su segundo tanto de la noche con un remate dentro del área.

Los universitarios reaccionaron al 64’, luego de que Pedro Vite aprovechara un rebote tras un tiro de esquina para poner el 3-1. Ese gol generó un tramo de presión auriazul con intentos de Ruvalcaba, Angulo y el propio Vite, aunque la defensa hidalguense contuvo los ataques. Pachuca cerró espacios y manejó el cierre del partido hasta asegurar su pase al último duelo de Play-in, mientras Pumas quedó eliminado del torneo.

Más tarde, en el Estadio Caliente, Tijuana obtuvo el primer boleto directo a la Liguilla tras derrotar 3-1 a FC Juárez. Los Bravos tomaron la ventaja al 22’ con un remate de Óscar Estupiñán, pero los Xolos empataron al 29’, cuando Mourad El Ghezouani ganó un balón por aire y definió de cabeza.

La expulsión de Alejandro Mayorga condicionó el funcionamiento de Juárez y facilitó que Tijuana encontrara más espacios. Al 59’, un penalti a favor de los locales fue transformado por Gilberto Mora, quien definió al estilo Panenka para colocar el 2-1.

Juárez buscó el empate en los minutos finales, pero dejó espacios que fueron aprovechados por Tijuana. En tiempo agregado, Alan Vega filtró un pase para Ezequiel Bullaude, quien colocó el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Tijuana jugará los cuartos de final ante Tigres. Juárez enfrentará a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez para definir al último clasificado a la Liguilla del Apertura 2025.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


PACHUCA

Organizaciones


Liga MX

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La corona de la mujer más bella del mundo cambió de dueña esta noche celebrando la 74.ª edición de Miss Universo, coronando a Fátima Bosch, Miss México como la ganadora.

Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025
Harfuch destacó la reducción de 37% en el indicador de homicidios dolosos.

México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch
La Ley de Ingresos 2026 incrementará 40% los recargos por pago tardío de impuestos y ajustará retenciones de ISR e IVA para plataformas digitales, según el IMCP

Contribuyentes pagarán 40% más por adeudo fiscal en 2026, advierte el IMCP

El contingente fue contenido en la Glorieta de Violeta mientras se llevaba a cabo el desfile militar por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Registra baja participación nueva marcha de Generación Z en CDMX
La Fiscalía General de la República (FGR) donde se llamó a comparecer a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

FGR llama a comparecer a exesposo de gobernadora Marina del Pilar por red criminal
Donald Trump, presidente de Estados Unidos afirma que cada embarcación hundida salvó 25,000 vidas estadounidenses, presumiblemente por sobredosis.

Trump afirma que la gente en los botes atacados por EU eran narcos. La verdad es más compleja

La USCIS es una agencia gubernamental que basa la mayoría de presupuesto en los pagos hechos por los mismos inmigrantes. FOTO:

EU aumentará costos para ciertos trámites migratorios debido a la inflación
Annie Farmer, superviviente de los abusos de Jeffrey Epstein, habla en el edificio de oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington.

Víctimas de Epstein: ‘pasamos de sentir miedo a sentir que se nos teme