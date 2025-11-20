Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla

El Play-in del Apertura 2025 inició este jueves con dos partidos que comenzaron a ordenar el camino hacia la Liguilla. Pachuca y Tijuana fueron los primeros en avanzar, mientras que Juárez quedó a la espera de disputar el último encuentro de esta fase para completar el cuadro de ocho equipos que pelearán por el título del semestre en la Liga MX.

El primer partido se disputó en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca venció 3-1 a Pumas y aseguró su presencia en el duelo final del Play-in. El encuentro comenzó parejo, pero el conjunto hidalguense abrió el marcador al 32’ con un disparo de Enner Valencia desde fuera del área. Ese gol permitió a los Tuzos manejar con mayor calma los minutos posteriores.

Antes del descanso, al 39’, Kenedy amplió la ventaja con un zurdazo tras una jugada por izquierda. Pumas intentó modificar su postura en la segunda mitad, pero Pachuca volvió a encontrar una oportunidad al 54’, cuando Kenedy marcó su segundo tanto de la noche con un remate dentro del área.