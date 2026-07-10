¡Por el boleto a la Semifinal! Argentina vs Suiza: horario y dónde ver los Cuartos de Final del Mundial 2026

El Argentina ante Suiza promete tensión este sábado 11 de julio por un boleto a las Semifinales del Mundial 2026.

El juego comenzará a las 7 de la noche, en Kansas City, y será transmitido solo por ViX Premium; no irá por televisión abierta ni TUDN.

La Albiceleste parte como favorita, pero dejó dudas tras necesitar tiempos extra para vencer 3-2 a Cabo Verde y remontar por idéntico marcador ante Egipto.