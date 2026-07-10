¡Por el pase a la Final! Argentina vs Suiza: horario y dónde ver la Semifinal del Mundial 2026
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La Albiceleste busca un lugar en el partido definitivo de la Copa del Mundo frente a la sorprendente escuadra helvética
El Argentina ante Suiza promete tensión este sábado 11 de julio por un boleto a las Semifinales del Mundial 2026.
El juego comenzará a las 7 de la noche, en Kansas City, y será transmitido solo por ViX Premium; no irá por televisión abierta ni TUDN.
La Albiceleste parte como favorita, pero dejó dudas tras necesitar tiempos extra para vencer 3-2 a Cabo Verde y remontar por idéntico marcador ante Egipto.
Lionel Messi, líder goleador con ocho tantos, encabeza al campeón. “Es un equipo duro, físico, pero también tiene mucha calidad”, reconoció Walter Samuel, auxiliar de Lionel Scaloni.
Suiza disputa sus primeros Cuartos de Final en 72 años luego de empatar 0-0 con Colombia y superarla 4-3 en penaltis.
Murat Yakin perderá por lesión a Johan Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias.
“Hay espacios; si estamos aquí es porque podemos hacerles daño”, avisó Zeki Amdouni.
Argentina iría con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.
Suiza saldría con Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Sow, Vargas; Embolo; y el ganador enfrentará a Inglaterra o Noruega.