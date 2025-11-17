Por lesión, Hirving Lozano no jugará el México vs Paraguay en San Antonio

Fútbol
17 noviembre 2025
    Por lesión, Hirving Lozano no jugará el México vs Paraguay en San Antonio
    La Selección Mexicana confirmó que Hirving Lozano no participará en el partido contra Paraguay debido a una sobrecarga muscular sufrida en el duelo ante Uruguay. FOTO: MEXSPORT

El encuentro se disputará el 18 de noviembre en San Antonio, Texas, en medio de un ambiente marcado por los abucheos recientes en Torreón

A un día del último partido del año para la Selección Mexicana, programado ante Paraguay, el equipo nacional confirmó la baja de Hirving “Chucky” Lozano, quien resultó lesionado durante el encuentro reciente frente a Uruguay.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Tri presentó el reporte médico del jugador del San Diego FC, donde se informó que el atacante registra una sobrecarga muscular. Con este diagnóstico, el futbolista no estará disponible para el compromiso dirigido por Javier Aguirre.

El informe detalló que, tras abandonar el campo en el duelo ante Uruguay, Hirving Lozano fue sometido a estudios de imagen, consistentes en una resonancia magnética y una ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo. Los exámenes revelaron una sobrecarga en los músculos semimembranoso y semitendinoso, lo que impide su participación en el siguiente encuentro frente a Paraguay, previsto para el martes 18 de noviembre en San Antonio, Texas.

El atacante inició como titular en el partido anterior, pero antes del cierre de la primera mitad presentó molestias que alertaron al cuerpo técnico. La situación obligó a su sustitución al minuto 45+1, momento en el que Gilberto Mora ingresó en su lugar.

El siguiente compromiso representa una nueva prueba para la Selección Mexicana, que llega después de su presentación en Torreón, Coahuila, donde el equipo fue abucheado. Durante esa visita también se escuchó el grito de “Fuera Vasco”, dirigido a Javier Aguirre, situación que generó inconformidad en algunos integrantes del plantel. Entre quienes manifestaron molestia se encuentran Edson Álvarez y Raúl Jiménez, quienes expresaron su desacuerdo ante el ambiente vivido en el estadio.

El duelo ante Paraguay marcará el cierre de actividades del representativo nacional en el año. El cuerpo técnico buscará ajustes para cubrir la ausencia de Hirving Lozano, tomando en cuenta que el jugador ha sumado participación constante en los últimos encuentros.

La baja del atacante abre la posibilidad para que otros elementos reciban minutos en el partido de preparación, en un momento en el que el equipo busca estabilidad rumbo a los compromisos del próximo ciclo.

La Selección Mexicana continuará su concentración en Estados Unidos, donde llevará a cabo su último entrenamiento antes del encuentro. El cuerpo médico mantendrá la supervisión del estado físico de Hirving Lozano, quien regresará a su club para completar su recuperación.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

