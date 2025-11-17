México vs Paraguay: horario, dónde ver y cómo llega el Tri a su último juego de 2025

La Selección Mexicana afrontará su último compromiso del 2025 con un duelo de preparación ante Paraguay, un encuentro que se disputará en el Alamodome de Houston, Texas. El partido servirá como cierre del calendario anual del Tri y como una nueva prueba en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo en el que México será anfitrión.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a esta cita después del empate frente a Uruguay. A pesar del resultado, el rendimiento dejó dudas entre los aficionados, que esperaban una presentación más sólida en uno de los partidos más exigentes del año. El cuerpo técnico ha insistido en que estos duelos permiten afinar detalles antes del Mundial.

Del lado sudamericano, Paraguay viajó a Texas con la intención de dejar atrás la derrota ante Estados Unidos. Para la Albirroja, el encuentro representa una oportunidad para ajustar su funcionamiento y preparar su regreso a una Copa del Mundo, instancia en la que volverán a competir en 2026 tras tres ediciones ausentes. El entrenador paraguayo ha manifestado que estos partidos son esenciales para fortalecer su plantel.