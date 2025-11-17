México vs Paraguay: horario, dónde ver y cómo llega el Tri a su último juego de 2025
El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará ajustes tras el empate ante Uruguay, mientras que la Albirroja llega con la intención de recuperarse de su reciente derrota frente a Estados Unidos
La Selección Mexicana afrontará su último compromiso del 2025 con un duelo de preparación ante Paraguay, un encuentro que se disputará en el Alamodome de Houston, Texas. El partido servirá como cierre del calendario anual del Tri y como una nueva prueba en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo en el que México será anfitrión.
El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a esta cita después del empate frente a Uruguay. A pesar del resultado, el rendimiento dejó dudas entre los aficionados, que esperaban una presentación más sólida en uno de los partidos más exigentes del año. El cuerpo técnico ha insistido en que estos duelos permiten afinar detalles antes del Mundial.
Del lado sudamericano, Paraguay viajó a Texas con la intención de dejar atrás la derrota ante Estados Unidos. Para la Albirroja, el encuentro representa una oportunidad para ajustar su funcionamiento y preparar su regreso a una Copa del Mundo, instancia en la que volverán a competir en 2026 tras tres ediciones ausentes. El entrenador paraguayo ha manifestado que estos partidos son esenciales para fortalecer su plantel.
Para México, el choque ante Paraguay forma parte de una serie de compromisos que buscan consolidar la base del equipo para el próximo verano. El análisis del cuerpo técnico no se limitará al marcador: la prioridad está en la evaluación de variantes tácticas, movimientos entre líneas y respuesta del grupo ante diferentes escenarios de partido. La planificación de Javier Aguirre y su equipo de trabajo apunta a observar nuevas combinaciones y opciones en cada sector de la cancha.
El Alamodome será nuevamente escenario del Tri en su gira por Estados Unidos, país que continúa siendo un punto clave para la afición mexicana. Tras los abucheos recibidos en el encuentro anterior y las declaraciones de algunos jugadores sobre el ambiente vivido, el equipo regresa al entorno donde suele recibir una respuesta distinta del público. Los dirigentes consideran que cerrar el año en territorio estadounidense permitirá trabajar en un entorno más estable antes del receso.
La Federación Mexicana de Futbol también ve este partido como una oportunidad para medir el impacto de la preparación realizada durante los últimos meses. El rendimiento colectivo, la conexión entre los jugadores y la adaptación a las indicaciones del cuerpo técnico serán factores que se observarán con atención.
El encuentro entre México y Paraguay marcará el último paso del Tri antes de enfocarse por completo en la preparación para el 2026. Con el calendario internacional a punto de cerrar, el partido en Houston será una prueba más en la construcción del proyecto mundialista.
Fecha: martes 18 de noviembre
Hora: 19:30 horas del centro de México
Lugar: Alamodome, Houston, Texas
Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX+