México vs Portugal: horario y dónde ver al Tri en busca de los Cuartos del Mundial Sub-17

La Selección Nacional Sub-17 de México enfrentará este martes 18 de noviembre uno de los desafíos más relevantes de su participación en la Copa del Mundo, con la posibilidad de avanzar al quinto partido del torneo. El equipo llega a los octavos de final después de un recorrido irregular, en el que pasó como el peor clasificado de la fase de grupos, pero logró sorprender en la primera ronda de eliminación directa.

En los Dieciseisavos de Final, el conjunto mexicano dejó fuera a Argentina en una tanda de penales que definió la serie. Ese triunfo fortaleció el ambiente dentro del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por Carlos Cariño, quien destacó la importancia del resultado obtenido y la mentalidad del grupo rumbo al siguiente duelo.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs América: así quedó la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Tras el encuentro ante los sudamericanos, Cariño compartió su perspectiva en la zona mixta. “Hay que pensar ya en Portugal, ir poco a poco porque parece que hicimos una serie muy buena contra una selección muy poderosa. Ahorita queremos recuperarnos, pensar en Portugal y vamos a hacerle partido”, señaló el entrenador, haciendo énfasis en el enfoque que buscarán mantener en la preparación del compromiso.