México vs Portugal: horario y dónde ver al Tri en busca de los Cuartos del Mundial Sub-17

Fútbol
/ 17 noviembre 2025
    México vs Portugal: horario y dónde ver al Tri en busca de los Cuartos del Mundial Sub-17
    La Selección Mexicana Sub-17 enfrentará a Portugal en los octavos de final del Mundial, luego de eliminar a Argentina en penales. FOTOS: MEXPSORT

El equipo dirigido por Carlos Cariño buscará avanzar a cuartos en un duelo programado para este martes en el Aspire Zone de Qatar

La Selección Nacional Sub-17 de México enfrentará este martes 18 de noviembre uno de los desafíos más relevantes de su participación en la Copa del Mundo, con la posibilidad de avanzar al quinto partido del torneo. El equipo llega a los octavos de final después de un recorrido irregular, en el que pasó como el peor clasificado de la fase de grupos, pero logró sorprender en la primera ronda de eliminación directa.

En los Dieciseisavos de Final, el conjunto mexicano dejó fuera a Argentina en una tanda de penales que definió la serie. Ese triunfo fortaleció el ambiente dentro del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por Carlos Cariño, quien destacó la importancia del resultado obtenido y la mentalidad del grupo rumbo al siguiente duelo.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs América: así quedó la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Tras el encuentro ante los sudamericanos, Cariño compartió su perspectiva en la zona mixta. “Hay que pensar ya en Portugal, ir poco a poco porque parece que hicimos una serie muy buena contra una selección muy poderosa. Ahorita queremos recuperarnos, pensar en Portugal y vamos a hacerle partido”, señaló el entrenador, haciendo énfasis en el enfoque que buscarán mantener en la preparación del compromiso.

El rival en turno, Portugal, llega con un rendimiento sólido respaldado por su actuación en la fase de grupos, donde superó sin problemas a Nueva Caledonia con marcador de 6-1 y después a Marruecos con un categórico 6-0. Su única caída se produjo en la última jornada, tras perder 2-1 frente a Japón, aunque ese resultado no afectó su clasificación a la ronda de eliminación.

Ya en los Dieciseisavos de Final, el conjunto portugués venció 2-1 a Bélgica en un duelo cerrado que reafirmó su condición de equipo competitivo dentro del certamen. Esto convierte el cruce contra México en un encuentro con posibilidades equilibradas, donde los detalles pueden marcar el rumbo del partido.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Aspire Zone de Qatar a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México. La afición podrá seguir la transmisión a través de Canal 9, TUDN y la plataforma ViX. Para la Selección Mexicana, será una oportunidad de extender su participación en el torneo y sostener la inercia que generó su reciente clasificación.

Con un antecedente inesperado ante Argentina y un rival que ha mostrado orden y contundencia, México buscará dar un paso más en la competencia y colocarse entre los ocho mejores equipos de la categoría Sub-17.

