/ 4 febrero 2026
    Gabriel Milito apaga la lumbre de la ‘Hormiga’ González tras el berrinche en el juego contra San Luis
    Armando es una de las figuras en ascenso de la Liga MX, por eso es necesario que se mantenga concentrado y evite malas actitudes, eso es lo que dejó en claro el técnico, Gabriel Milito. FOTO: IMAGO7

El técnico argentino de las Chivas Rayadas dio muestra de su liderazgo ante la actitud de Armando, quien finalmente sólo quiso expresar su desencanto por no conseguir más goles

Armando González encendió las alarmas en Chivas tras mostrar su enojo al ser sustituido en el partido ante Atlético de San Luis, una reacción que no pasó inadvertida ni para la afición ni para el cuerpo técnico. Ante lo ocurrido, Gabriel Milito decidió hablar directamente con el canterano rojiblanco para dejar claro que ese tipo de comportamientos no deben repetirse.

Desde su llegada a Verde Valle, el técnico argentino ha sido enfático en que el proyecto deportivo se basa en la disciplina y el compromiso colectivo. Una de sus frases que más eco ha tenido en el club es que llegó porque la directiva confía en su idea y que “las caritas no van”, una postura que ya había quedado clara en el Apertura 2025 con Alan Pulido y que ahora, en el Clausura 2026, también ha alcanzado a Érick Gutiérrez.

En este contexto, Armando González volvió a estar en el centro de la conversación cuando, tras salir de cambio, arrojó una playera al dirigirse a la banca, gesto que fue captado por las cámaras y generó debate en redes sociales. Para algunos, reflejó su carácter autoexigente; para otros, una señal de inconformidad con el entrenador.

Lejos de aplicar un regaño inmediato, Gabriel Milito optó por el diálogo. El estratega argentino citó al delantero y habló de frente con él, luego de que la escena ante el Atlético de San Luis dejara la impresión de que “Hormigol” había reaccionado con molestia e incluso con un berrinche.

Durante la charla, el jugador aclaró la situación. Reconoció que salió molesto, pero no por la decisión técnica, sino porque sentía que había dejado pasar oportunidades claras de gol y que pudo haber aportado más al marcador.

La explicación convenció al entrenador, quien entendió el sentir del atacante, pero aprovechó el momento para hacerle una recomendación puntual: evitar ese tipo de reacciones en el futuro, ya que pueden prestarse a malas interpretaciones y generar ruido negativo alrededor del equipo.

Armando González aceptó la observación, agradeció la orientación del técnico y asumió su rol dentro del plantel. El delantero es consciente de que será un cambio recurrente en muchos partidos, ya que comparte competencia ofensiva con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, dos jugadores que también buscan brillar en el ataque rojiblanco.

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

