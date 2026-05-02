Cruz Azul pega primero ante Atlas: Celestes acarician la Semifinal rumbo al Estadio Banorte

Cruz Azul salió vivo de una noche intensa en el Estadio Jalisco y dio el primer golpe en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, tras vencer 3-2 al Atlas en un partido que tuvo goles, penales, revisión del VAR y una reacción rojinegra que puso drama al cierre. La Máquina tomó ventaja en la eliminatoria gracias a los tantos de Carlos Rotondi y Christian Ebere, quien firmó un doblete en la segunda mitad, incluido el penal que terminó por marcar la diferencia en territorio tapatío. Con este resultado, el equipo celeste llegará con ventaja a la Vuelta, programada para el sábado 9 de mayo a las 9:15 de la noche en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El primer tiempo fue cerrado, con Atlas intentando hacer pesar la localía y Cruz Azul buscando espacios con José Paradela, Agustín Palavecino y Rotondi como vías de desequilibrio. La recompensa celeste llegó en tiempo agregado, cuando al 45’+3’, Paradela asistió a Carlos Rotondi para el 1-0, un golpe anímico que mandó a los visitantes al descanso con ventaja. En el complemento, Cruz Azul amplió la diferencia al minuto 55, cuando Christian Ebere apareció dentro del área para definir de zurda tras asistencia de Omar Campos. El 2-0 parecía encaminar la noche para La Máquina, pero Atlas reaccionó con cambios ofensivos y encontró respuesta al 69’, con un cabezazo de Arturo González que acercó a los rojinegros. El cierre fue de máxima tensión. Atlas empató al 81’ con penal convertido por Aldo Rocha, luego de una falta de Gonzalo Piovi sobre Agustín Rodríguez. Sin embargo, apenas minutos después, el VAR volvió a ser protagonista: Willer Ditta recibió una falta dentro del área y Christian Ebere tomó la responsabilidad desde los once pasos para marcar el 3-2 definitivo al 87’.

Con el triunfo, Cruz Azul obliga al Atlas a ganar en la Vuelta si quiere seguir con vida en la Liguilla. La Máquina, por su parte, tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su afición en el Estadio Banorte, donde buscará confirmar su pase a Semifinales y sostener el impulso obtenido en Guadalajara.

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