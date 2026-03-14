Chivas vs Santos (3-0): Resumen, goles y resultado del partido en el Estadio Akron

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa siendo complicado para Santos Laguna. Este sábado, el conjunto lagunero sufrió una nueva derrota al caer 3-0 ante Chivas en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 11, resultado que prolonga la crisis del equipo y lo mantiene en el último lugar de la clasificación.

El Guadalajara aprovechó su condición de local para imponer condiciones desde los primeros minutos. Con un equipo ordenado y contundente al frente, el Rebaño Sagrado logró encaminar el triunfo gracias a la inspiración ofensiva de Armando “Hormiga” González, quien firmó un doblete durante el encuentro.

El delantero rojiblanco abrió el marcador y posteriormente amplió la ventaja para encaminar la victoria tapatía, en un partido donde Santos tuvo dificultades para competir y generar peligro constante en el área rival.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con el calendario de la F1? Cancelan carreras en Bahréin y Arabia Saudita por crisis en Medio Oriente