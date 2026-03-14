Chivas vs Santos (3-0): Resumen, goles y resultado del partido en el Estadio Akron

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 14 marzo 2026
    Chivas vs Santos (3-0): Resumen, goles y resultado del partido en el Estadio Akron
    Chivas goleó 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron durante la Jornada 11 del Clausura 2026, resultado que mantiene a los laguneros en el último lugar de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

Santos Laguna no logró mantener el impulso tras su victoria de la jornada pasada ante Xolos y volvió a tropezar en el Clausura 2026 de la Liga MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa siendo complicado para Santos Laguna. Este sábado, el conjunto lagunero sufrió una nueva derrota al caer 3-0 ante Chivas en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 11, resultado que prolonga la crisis del equipo y lo mantiene en el último lugar de la clasificación.

El Guadalajara aprovechó su condición de local para imponer condiciones desde los primeros minutos. Con un equipo ordenado y contundente al frente, el Rebaño Sagrado logró encaminar el triunfo gracias a la inspiración ofensiva de Armando “Hormiga” González, quien firmó un doblete durante el encuentro.

El delantero rojiblanco abrió el marcador y posteriormente amplió la ventaja para encaminar la victoria tapatía, en un partido donde Santos tuvo dificultades para competir y generar peligro constante en el área rival.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con el calendario de la F1? Cancelan carreras en Bahréin y Arabia Saudita por crisis en Medio Oriente

El tercer gol terminó por sentenciar el encuentro y confirmar el dominio del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Para Santos Laguna, el resultado representa un nuevo golpe en una campaña irregular. Aunque el equipo había logrado una victoria en la jornada anterior frente a Xolos de Tijuana, no pudo mantener el impulso positivo y volvió a mostrar problemas tanto en defensa como en generación ofensiva.

La derrota también refleja la complicada situación del cuadro lagunero en la tabla general. Tras 11 jornadas disputadas, Santos continúa en el último lugar del Clausura 2026 con apenas cinco puntos y un registro negativo de una victoria, dos empates y siete derrotas.

En contraste, Chivas sigue firme en la pelea por los primeros puestos del campeonato. El triunfo en el Estadio Akron le permite mantenerse entre los equipos protagonistas del torneo y seguir presionando a los líderes de la clasificación en la recta media del certamen.

Para los Guerreros, el panorama no es alentador. Con la fase regular avanzando y la distancia respecto a los puestos de repechaje creciendo, el equipo lagunero necesitará una reacción inmediata si pretende evitar cerrar el Clausura 2026 en el fondo de la tabla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Zapopan

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Santos Laguna
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados.

Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano