Chivas vs Santos (3-0): Resumen, goles y resultado del partido en el Estadio Akron
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Santos Laguna no logró mantener el impulso tras su victoria de la jornada pasada ante Xolos y volvió a tropezar en el Clausura 2026 de la Liga MX
El torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa siendo complicado para Santos Laguna. Este sábado, el conjunto lagunero sufrió una nueva derrota al caer 3-0 ante Chivas en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 11, resultado que prolonga la crisis del equipo y lo mantiene en el último lugar de la clasificación.
El Guadalajara aprovechó su condición de local para imponer condiciones desde los primeros minutos. Con un equipo ordenado y contundente al frente, el Rebaño Sagrado logró encaminar el triunfo gracias a la inspiración ofensiva de Armando “Hormiga” González, quien firmó un doblete durante el encuentro.
El delantero rojiblanco abrió el marcador y posteriormente amplió la ventaja para encaminar la victoria tapatía, en un partido donde Santos tuvo dificultades para competir y generar peligro constante en el área rival.
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El tercer gol terminó por sentenciar el encuentro y confirmar el dominio del conjunto dirigido por Gabriel Milito.
Para Santos Laguna, el resultado representa un nuevo golpe en una campaña irregular. Aunque el equipo había logrado una victoria en la jornada anterior frente a Xolos de Tijuana, no pudo mantener el impulso positivo y volvió a mostrar problemas tanto en defensa como en generación ofensiva.
La derrota también refleja la complicada situación del cuadro lagunero en la tabla general. Tras 11 jornadas disputadas, Santos continúa en el último lugar del Clausura 2026 con apenas cinco puntos y un registro negativo de una victoria, dos empates y siete derrotas.
En contraste, Chivas sigue firme en la pelea por los primeros puestos del campeonato. El triunfo en el Estadio Akron le permite mantenerse entre los equipos protagonistas del torneo y seguir presionando a los líderes de la clasificación en la recta media del certamen.
Para los Guerreros, el panorama no es alentador. Con la fase regular avanzando y la distancia respecto a los puestos de repechaje creciendo, el equipo lagunero necesitará una reacción inmediata si pretende evitar cerrar el Clausura 2026 en el fondo de la tabla.