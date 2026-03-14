¿Cómo le fue a Guillermo Ochoa? AEL Limassol pierde contra Omonia Aradippou en la Primera División de Chipre

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    ¿Cómo le fue a Guillermo Ochoa? AEL Limassol pierde contra Omonia Aradippou en la Primera División de Chipre
    Guillermo Ochoa fue titular con el AEL Limassol, pero no pudo evitar la derrota 2-1 ante Omonia Aradippou en la liga de Chipre. FOTO: X

El portero mexicano fue titular y disputó todo el partido, pero el AEL Limassol cayó 2-1, resultado que complica la situación del club en la tabla

El portero mexicano Guillermo Ochoa vivió una tarde complicada en el futbol europeo luego de que el AEL Limassol perdió 2-1 ante el Omonia Aradippou en actividad de la Primera División de Chipre.

El guardameta azteca fue titular y disputó los 90 minutos, aunque no pudo evitar el tropiezo de su equipo en un duelo que terminó marcando el rumbo del encuentro.

El partido, correspondiente a la jornada 26 del campeonato chipriota, dejó al experimentado arquero como uno de los protagonistas del encuentro.

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Durante el juego, Ochoa tuvo intervenciones importantes bajo los tres palos, pero también fue señalado en acciones que derivaron en los goles del rival, en un duelo donde el conjunto visitante terminó llevándose los tres puntos.

La derrota representó un golpe para el equipo de Limassol en el cierre de la fase regular, ya que el resultado lo obliga a disputar la fase por la permanencia en la máxima categoría del futbol chipriota.

A pesar del resultado, el mexicano continúa siendo una de las piezas habituales del equipo. El arquero de 40 años, quien inició su carrera en el Club América y ha pasado por ligas como la francesa, española e italiana, llegó al futbol de Chipre en 2025 para continuar su trayectoria en Europa.

El encuentro ante Omonia Aradippou dejó nuevamente a Ochoa en el foco mediático, mientras el AEL Limassol deberá reacomodarse para afrontar la etapa decisiva del torneo, en la que buscará asegurar su permanencia en la primera división chipriota.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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