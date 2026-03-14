¿Cómo le fue a Guillermo Ochoa? AEL Limassol pierde contra Omonia Aradippou en la Primera División de Chipre

El portero mexicano Guillermo Ochoa vivió una tarde complicada en el futbol europeo luego de que el AEL Limassol perdió 2-1 ante el Omonia Aradippou en actividad de la Primera División de Chipre.

El guardameta azteca fue titular y disputó los 90 minutos, aunque no pudo evitar el tropiezo de su equipo en un duelo que terminó marcando el rumbo del encuentro.

El partido, correspondiente a la jornada 26 del campeonato chipriota, dejó al experimentado arquero como uno de los protagonistas del encuentro.

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Durante el juego, Ochoa tuvo intervenciones importantes bajo los tres palos, pero también fue señalado en acciones que derivaron en los goles del rival, en un duelo donde el conjunto visitante terminó llevándose los tres puntos.