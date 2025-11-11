¿Quién es Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca que enfrentará a su ex, Pumas, en el Play-In del Apertura 2025
El argentino, recordado como goleador universitario en 2007, asumirá a los Tuzos justo para medirse a su exequipo en un duelo directo por el pase a la Liguilla de la Liga MX
El Club Pachuca tomó una decisión de alto impacto a días del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Esteban Solari será su nuevo director técnico y debutará nada menos que frente a los Pumas de la UNAM, equipo con el que vivió uno de los capítulos más significativos de su carrera como futbolista.
La llegada del estratega argentino se da tras la salida de Jaime Lozano, en un intento por dar un giro inmediato al cierre del torneo.
SU PASADO COMO GOLEADOR UNIVERSITARIO
Solari defendió la camiseta de Pumas en el 2007 y rápidamente se ganó el reconocimiento de la afición. En aquella etapa, disputó alrededor de 40 partidos oficiales y marcó cerca de 25 goles, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del plantel.
Además, fue pieza importante para llevar al equipo a la Final del Apertura 2007, donde el conjunto universitario terminó como subcampeón.
Aquella conexión con el club, el ambiente del Olímpico Universitario y su vínculo con la afición y excompañeros forman parte del contexto emocional que rodeará su debut como entrenador en México.
SU ESTILO Y SU CAMINO COMO ENTRENADOR
Tras su etapa como jugador, Esteban Solari inició su formación en los banquillos y fue construyendo una carrera con pasos sólidos.
Dirigió en Malasia al Johor Darul Ta’zim, donde consiguió títulos de liga y copa. Más tarde estuvo al frente del Everton de Viña del Mar en Chile y posteriormente del Godoy Cruz en Argentina.
Su sello como técnico destaca por bloques compactos, circulación paciente y énfasis en la eficacia en el último tercio. Es decir, un estilo equilibrado que busca controlar ritmos más que apostarlo todo al vértigo.
EL DUELO EMOCIONAL DEL PLAY-IN
El debut no tendrá margen de espera: Solari se juega la temporada en un solo partido. El Play-In coloca a Pachuca y Pumas frente a frente por un boleto a la Liguilla y, en esta ocasión, el argentino estará en el lado contrario de la historia.
Si bien ha expresado respeto y cariño por Pumas, su prioridad será hacer que los Tuzos compitan con orden, intensidad y lectura táctica.
Para Pachuca, el movimiento representa una apuesta ambiciosa para corregir rumbo en la recta final; para Pumas, la misión será evitar que un viejo conocido les cierre el paso a la Fiesta Grande.