¿Quién es Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca que enfrentará a su ex, Pumas, en el Play-In del Apertura 2025

Fútbol
/ 11 noviembre 2025
    ¿Quién es Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca que enfrentará a su ex, Pumas, en el Play-In del Apertura 2025
    El empate emocional: Solari enfrentará a su exequipo buscando llevar a Pachuca a la Liguilla. FOTO: ESPECIAL

El argentino, recordado como goleador universitario en 2007, asumirá a los Tuzos justo para medirse a su exequipo en un duelo directo por el pase a la Liguilla de la Liga MX

El Club Pachuca tomó una decisión de alto impacto a días del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Esteban Solari será su nuevo director técnico y debutará nada menos que frente a los Pumas de la UNAM, equipo con el que vivió uno de los capítulos más significativos de su carrera como futbolista.

La llegada del estratega argentino se da tras la salida de Jaime Lozano, en un intento por dar un giro inmediato al cierre del torneo.

SU PASADO COMO GOLEADOR UNIVERSITARIO

Solari defendió la camiseta de Pumas en el 2007 y rápidamente se ganó el reconocimiento de la afición. En aquella etapa, disputó alrededor de 40 partidos oficiales y marcó cerca de 25 goles, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil

Además, fue pieza importante para llevar al equipo a la Final del Apertura 2007, donde el conjunto universitario terminó como subcampeón.

Aquella conexión con el club, el ambiente del Olímpico Universitario y su vínculo con la afición y excompañeros forman parte del contexto emocional que rodeará su debut como entrenador en México.

SU ESTILO Y SU CAMINO COMO ENTRENADOR

Tras su etapa como jugador, Esteban Solari inició su formación en los banquillos y fue construyendo una carrera con pasos sólidos.

Dirigió en Malasia al Johor Darul Ta’zim, donde consiguió títulos de liga y copa. Más tarde estuvo al frente del Everton de Viña del Mar en Chile y posteriormente del Godoy Cruz en Argentina.

Su sello como técnico destaca por bloques compactos, circulación paciente y énfasis en la eficacia en el último tercio. Es decir, un estilo equilibrado que busca controlar ritmos más que apostarlo todo al vértigo.

EL DUELO EMOCIONAL DEL PLAY-IN

El debut no tendrá margen de espera: Solari se juega la temporada en un solo partido. El Play-In coloca a Pachuca y Pumas frente a frente por un boleto a la Liguilla y, en esta ocasión, el argentino estará en el lado contrario de la historia.

Si bien ha expresado respeto y cariño por Pumas, su prioridad será hacer que los Tuzos compitan con orden, intensidad y lectura táctica.

Para Pachuca, el movimiento representa una apuesta ambiciosa para corregir rumbo en la recta final; para Pumas, la misión será evitar que un viejo conocido les cierre el paso a la Fiesta Grande.

Temas


Futbol

Localizaciones


PACHUCA

Organizaciones


Liga MX
Club Pachuca
Pumas UNAM

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes