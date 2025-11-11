¿Quién es Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca que enfrentará a su ex, Pumas, en el Play-In del Apertura 2025

El Club Pachuca tomó una decisión de alto impacto a días del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Esteban Solari será su nuevo director técnico y debutará nada menos que frente a los Pumas de la UNAM, equipo con el que vivió uno de los capítulos más significativos de su carrera como futbolista.

La llegada del estratega argentino se da tras la salida de Jaime Lozano, en un intento por dar un giro inmediato al cierre del torneo.

SU PASADO COMO GOLEADOR UNIVERSITARIO

Solari defendió la camiseta de Pumas en el 2007 y rápidamente se ganó el reconocimiento de la afición. En aquella etapa, disputó alrededor de 40 partidos oficiales y marcó cerca de 25 goles, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del plantel.

Además, fue pieza importante para llevar al equipo a la Final del Apertura 2007, donde el conjunto universitario terminó como subcampeón.