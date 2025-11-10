Jaime Lozano deja de ser técnico del Pachuca antes del Play-In del Apertura 2025

El ciclo de Jaime Lozano al frente del Pachuca llegó a su fin. El conjunto hidalguense decidió destituir al entrenador mexicano tras caer ante Santos Laguna en la última fecha de la Fase Regular del Apertura 2025, con lo que puso fin a una etapa marcada por altibajos en la Liga MX y en torneos internacionales.

Fuentes cercanas confirmaron a Claro Sports que la directiva de los Tuzos tomó la decisión pese a que el equipo logró clasificar al Play-In, donde enfrentará a los Pumas. La racha de cinco partidos consecutivos sin ganar fue determinante para su salida, en un cierre que dejó al club con más dudas que certezas.

TE PUEDE INTERESAR: Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

El ‘Jimmy’, de 47 años, asumió el cargo en mayo de 2025 y tenía contrato vigente hasta el verano de 2026. Su registro con el Pachuca fue de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, con 22 puntos que ubicaron al equipo en el noveno lugar de la tabla general.