Jaime Lozano deja de ser técnico del Pachuca antes del Play-In del Apertura 2025
El Pachuca anunció la salida de Jaime Lozano como director técnico después de la derrota ante Santos Laguna en la Jornada 17 del Apertura 2025
El ciclo de Jaime Lozano al frente del Pachuca llegó a su fin. El conjunto hidalguense decidió destituir al entrenador mexicano tras caer ante Santos Laguna en la última fecha de la Fase Regular del Apertura 2025, con lo que puso fin a una etapa marcada por altibajos en la Liga MX y en torneos internacionales.
Fuentes cercanas confirmaron a Claro Sports que la directiva de los Tuzos tomó la decisión pese a que el equipo logró clasificar al Play-In, donde enfrentará a los Pumas. La racha de cinco partidos consecutivos sin ganar fue determinante para su salida, en un cierre que dejó al club con más dudas que certezas.
El ‘Jimmy’, de 47 años, asumió el cargo en mayo de 2025 y tenía contrato vigente hasta el verano de 2026. Su registro con el Pachuca fue de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, con 22 puntos que ubicaron al equipo en el noveno lugar de la tabla general.
El paso de Lozano por el banquillo hidalguense incluyó la participación en el Mundial de Clubes 2025, donde el Pachuca perdió sus tres compromisos de fase de grupos ante RB Salzburgo (1-2), Real Madrid (3-1) y Al Hilal (2-0). Pese a ello, el equipo tuvo un inicio prometedor en el torneo local con cuatro victorias consecutivas, lo que parecía consolidar su proyecto.
En la Leagues Cup, los Tuzos también alcanzaron los cuartos de final, cayendo 2-1 frente al LA Galaxy. Sin embargo, los malos resultados regresaron en la segunda mitad del torneo, con dos rachas de seis encuentros sin triunfo —entre las jornadas 5 y 10, y de la 13 a la 17—.
De los últimos 12 partidos en la Liga MX, el Pachuca solo ganó dos: 2-1 ante el Atlético de San Luis y 0-1 frente al Necaxa.
La directiva del club ya trabaja en definir quién ocupará el banquillo para el Play In, donde buscarán mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla. El duelo ante los Pumas se disputará el jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, y el vencedor enfrentará al perdedor del cruce entre Tijuana y Juárez por el último boleto a los Cuartos de Final.