Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil

El fútbol americano femenil de Coahuila tendrá presencia internacional en el Tazón Latinoamericano 2025.

Las jugadoras Ángela Ibarra, Alisson y Carolina Becerra, integrantes del equipo Valkirias Saltillo, fueron convocadas por la selección LEXFA Pacífico Norte para competir en Curitiba, Brasil, del 13 al 16 de noviembre.

Serán las únicas representantes del estado dentro de la delegación mexicana, en un evento que busca fortalecer el alcance y la visibilidad del deporte de las tacleadas femenil en América Latina.

REPRESENTANTES COAHUILENSES EN LA SELECCIÓN MEXICANA

Ángela Ibarra Flores, Alisson y Carolina Becerra llegan a esta convocatoria tras consolidarse como piezas importantes en Valkirias Saltillo, uno de los programas de fútbol americano femenil más activos en la región.

Su llamado responde al rendimiento mostrado en temporada y campamentos, además de su nivel físico y técnico en la modalidad equipada.