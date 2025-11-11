Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil

Fútbol Americano
/ 11 noviembre 2025
    Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil
    Ángela, Alisson y Carolina, jugadoras de Valkirias Saltillo, rumbo a representar a México en Brasil. FOTOS: INEDEC

Tres jugadoras de Valkirias Saltillo representarán a México en el Tazón Latinoamericano femenil, del 13 al 16 de noviembre en Curitiba, Brasil

El fútbol americano femenil de Coahuila tendrá presencia internacional en el Tazón Latinoamericano 2025.

Las jugadoras Ángela Ibarra, Alisson y Carolina Becerra, integrantes del equipo Valkirias Saltillo, fueron convocadas por la selección LEXFA Pacífico Norte para competir en Curitiba, Brasil, del 13 al 16 de noviembre.

Serán las únicas representantes del estado dentro de la delegación mexicana, en un evento que busca fortalecer el alcance y la visibilidad del deporte de las tacleadas femenil en América Latina.

REPRESENTANTES COAHUILENSES EN LA SELECCIÓN MEXICANA

Ángela Ibarra Flores, Alisson y Carolina Becerra llegan a esta convocatoria tras consolidarse como piezas importantes en Valkirias Saltillo, uno de los programas de fútbol americano femenil más activos en la región.

Su llamado responde al rendimiento mostrado en temporada y campamentos, además de su nivel físico y técnico en la modalidad equipada.

Para Ángela, la experiencia no es nueva. La jugadora ya formó parte del combinado nacional que compitió en 2024 en un torneo internacional celebrado en Colombia, donde la LEXFA Pacífico Norte se coronó campeona. Su liderazgo y temple serán clave para el equipo mexicano en esta nueva travesía.

¿QUÉ ES EL TAZÓN LATINOAMERICANO?

El Tazón Latinoamericano es un evento internacional que reúne a selecciones y equipos de fútbol americano femenil de la región, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y promover espacios competitivos entre países latinoamericanos.

En esta edición, México, representado por la LEXFA Pacífico Norte, se enfrentará a las Curitiba Silverhawks, el equipo anfitrión y una de las organizaciones más reconocidas en Brasil.

El duelo busca enaltecer la unión, la competitividad y el crecimiento del fútbol americano femenino.

Con información del INEDEC

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

