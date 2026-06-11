De Saltillo a la inauguración del Mundial 2026: ‘Da gusto, el nivel fue más alto que en Moscú’, confiesa Alberto Trejo

De Saltillo a la inauguración del Mundial 2026: ‘Da gusto, el nivel fue más alto que en Moscú’, confiesa Alberto Trejo

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El coahuilense afrontó la travesía a la Ciudad de México para presenciar el triunfo de México 2-0 ante Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026

Fútbol
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El Mundial 2026 comenzó con sabor mexicano y también con presencia saltillense en las tribunas del Estadio Ciudad de México. Alberto Trejo, aficionado de Saltillo, Coahuila, fue uno de los miles de seguidores que hicieron el viaje para presenciar la inauguración de la Copa del Mundo y el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 ante Sudáfrica.

La travesía comenzó de madrugada. Trejo salió de Saltillo alrededor de las 2:20 de la mañana rumbo al Aeropuerto de Monterrey, con la intención de tomar un vuelo temprano a la Ciudad de México y evitar cualquier complicación por las manifestaciones y cierres previstos para este jueves.

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Aunque encontró un aeropuerto saturado y vuelos sobrevendidos, logró abordar su vuelo de las 6:00 de la mañana. Llegó a la capital del país cerca de las 7:45, sin maleta, pues su plan era regresar el mismo día después del partido inaugural del Mundial 2026.

$!El aficionado coahuilense destacó la organización de los accesos, los filtros de seguridad y el apoyo de los voluntarios durante la jornada mundialista.
El aficionado coahuilense destacó la organización de los accesos, los filtros de seguridad y el apoyo de los voluntarios durante la jornada mundialista. FOTO: CORTESÍA

El camino al Estadio Ciudad de México tampoco fue sencillo. El taxi no pudo acercarlo hasta el inmueble debido a los cierres, por lo que tuvo que bajar en una estación del Metro, avanzar una parada antes de la estación más cercana al estadio y caminar entre 20 y 30 minutos.

Pese al recorrido, Alberto Trejo destacó la organización en los alrededores del inmueble, la presencia de voluntarios y los filtros de seguridad para ingresar al estadio.

“Llegamos muy bien. Había filas grandes, pero muy fluidas, mucho voluntario y te guiaban por tipo de acceso. Para entrar al estadio tenías que pasar dos anillos de seguridad y demostrar que tenías boleto”, relató.

$!Desde la zona de Gol Sur, Alberto Trejo disfrutó de una vista privilegiada del triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica.
Desde la zona de Gol Sur, Alberto Trejo disfrutó de una vista privilegiada del triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica. FOTO: CORTESÍA

El saltillense vivió el partido desde la zona de Gol Sur, en la sección 113, donde aseguró que tuvo una vista espectacular y sin obstrucciones. Además, destacó que no observó problemas con aficionados que no respetaran asientos, como sí le tocó vivir en otros eventos internacionales.

Trejo comparó lo ocurrido en la Ciudad de México con la Final de la Copa América entre Argentina y Colombia en Miami, donde hubo caos en los accesos. En contraste, consideró que la FIFA tuvo mejor control en el debut mundialista de México.

Aunque ya ha asistido a otros Mundiales, como Brasil y Rusia, además de torneos internacionales, Alberto Trejo se dijo complacido con la experiencia vivida este jueves. Incluso, aseguró que la ceremonia inaugural le dejó una mejor impresión desde el estadio que lo que pudo percibirse en redes sociales.

“La verdad, estando ahí, bastante bien coordinado. El sonido estuvo muy bien, la dinámica de vestir el lugar también. Creo que ahí sí se sacó un bien la federación”, comentó.

$!Tras vivir la inauguración en la capital del país, Alberto Trejo adelantó que seguirá acompañando a la Selección Mexicana durante la fase de grupos del Mundial 2026.
Tras vivir la inauguración en la capital del país, Alberto Trejo adelantó que seguirá acompañando a la Selección Mexicana durante la fase de grupos del Mundial 2026. FOTO: CORTESÍA

Uno de los momentos que más le impactó fue el despliegue aéreo durante la ceremonia, con helicópteros y aviones que provocaron emoción entre los asistentes. Para Trejo, el ambiente en el estadio fue muy distinto a las críticas que circularon en redes.

“Da gusto. Yo lo comparo con Moscú, donde estuvo Robbie Williams y fue bonito, pero por mucho el nivel de esta fue más alto viéndola desde el estadio”, aseguró.

El aficionado saltillense también resaltó el comportamiento de la afición mexicana durante el partido. Reconoció que el rival sudafricano fue bien recibido, en parte por la actitud respetuosa que mostró antes y durante el encuentro.

“Fue difícil meternos contra Sudáfrica porque la verdad han sido muy amables con México. Nunca se declararon favoritos ni salieron al campo como si estuvieran de paseo”, señaló.

Eso sí, también habló de los costos dentro del estadio. De acuerdo con su experiencia, los precios fueron elevados: refrescos de alrededor de 200 pesos, cervezas de 300 y botanas como papas también cercanas a los 200 pesos.

$!Desde la zona de Gol Sur, Alberto Trejo disfrutó de una vista privilegiada del triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica.
Desde la zona de Gol Sur, Alberto Trejo disfrutó de una vista privilegiada del triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica. FOTO: CORTESÍA

Alberto Trejo compró su boleto apenas un día antes del partido, alrededor de las 7:00 de la noche, y aseguró que lo consiguió aproximadamente 30 por ciento más barato de lo que se venía manejando en días anteriores, evitando así caer en reventas con precios excesivos.

La pasión mundialista de este grupo saltillense no terminará en la inauguración. Trejo explicó que seguirá la ruta de la Selección Mexicana durante la fase de grupos, acompañado por amigos también originarios de Saltillo.

Sobre lo que espera del Tricolor en el Mundial 2026, fue claro: imagina a México enfrentando a Inglaterra y superando ese reto.

$!Desde la zona de Gol Sur, Alberto Trejo disfrutó de una vista privilegiada del triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica.
Desde la zona de Gol Sur, Alberto Trejo disfrutó de una vista privilegiada del triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica. FOTO: CORTESÍA

“Nos vamos contra Inglaterra. A Inglaterra le ganamos 1-0 y ya después no me alcanza la vista. No por falta de fe, pero con eso podríamos decir que este Mundial nos daríamos bien servidos”, afirmó.

Para Alberto Trejo, el triunfo de México ante Sudáfrica, la ceremonia de inauguración y el ambiente en el Estadio Ciudad de México dejaron una experiencia positiva, aun para alguien que ya ha vivido otros Mundiales.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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