Nueva playera de México para el Mundial 2026: Así es el jersey de visitante de Adidas para el Tri

La Selección Mexicana ya tiene nueva piel para encarar uno de los momentos más importantes de su historia. Este viernes 20, Adidas presentó de manera oficial el nuevo uniforme de visitante de México para el Mundial 2026, certamen en el que el Tricolor será uno de los anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. El nuevo jersey destaca por una base blanca acompañada de vivos en verde y rojo, colores que remiten directamente a la bandera nacional. Además, el diseño incorpora un gráfico gris sobre toda la camiseta, inspirado en la riqueza histórica y cultural de México, en una propuesta que mezcla identidad nacional con un estilo retro impulsado por la línea Adidas Originals y el logo Trifolio.

De acuerdo con la información oficial compartida por la marca y la Selección Mexicana, esta camiseta busca rendir homenaje al legado del país en una vitrina global como lo será la Copa del Mundo de 2026.

El uniforme confirma también la tendencia que ya se había adelantado desde meses atrás, cuando diversos reportes apuntaban a que México apostaría por una indumentaria clara, elegante y con acentos patrióticos para su condición de visitante. El anuncio del nuevo uniforme genera expectativa entre la afición mexicana, ya que se trata de una de las prendas más esperadas en la antesala mundialista. La camiseta visitante acompañará al uniforme de local que también forma parte de la colección mundialista del Tri, en una etapa clave de preparación rumbo al torneo que se celebrará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense. En cuanto a sus detalles visuales, distintos reportes coinciden en que el jersey presenta cuello verde, acentos rojos en los bordes y las clásicas franjas de adidas en las mangas, manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad. A ello se suma un patrón mesoamericano discreto que le da personalidad a la prenda y refuerza el mensaje de identidad nacional que acompaña esta colección.

Con este lanzamiento, México se suma a la oleada de selecciones que ya comenzaron a mostrar sus uniformes oficiales para la Copa del Mundo 2026. La presentación de la camiseta visitante del Tri no solo marca un nuevo capítulo en la imagen del combinado nacional, sino que también enciende la conversación entre los aficionados sobre cuál será la indumentaria con la que el equipo buscará trascender en casa durante el próximo Mundial.

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