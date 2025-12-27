Raúl Jiménez hace historia en la Premier League y guía triunfo del Fulham ante West Ham

Raúl Jiménez volvió a ser determinante en la Premier League al marcar el gol del triunfo del Fulham 1-0 sobre West Ham United, resultado que mantiene a los Cottagers en zona cómoda de la tabla tras 18 jornadas. El delantero mexicano apareció en el tramo final del partido, minuto 85, para definir el encuentro tras un centro de Harry Wilson, y sumar tres puntos clave como visitante. Con este tanto, Jiménez reafirma su buen momento en Inglaterra y su peso dentro del esquema ofensivo del Fulham en la presente campaña. TE PUEDE INTERESAR: Semana 17, decisiva en la NFL: así se juegan los últimos lugares de Playoffs

El gol ante West Ham significó el número 63 de Raúl Jiménez en la Premier League, cifra con la que empata a Alexis Sánchez como el máximo goleador latino en la historia del futbol inglés. Además, el atacante mexicano quedó a seis tantos de Luis Suárez, quien lidera ese listado histórico. En el plano interno del club, Jiménez también sigue escalando posiciones: ya suma 23 goles con el Fulham en Premier League, lo que lo coloca entre los siete máximos goleadores históricos del club en la era moderna. Su siguiente objetivo es Louis Saha, quien cerró su etapa con 26 anotaciones ligueras. En lo que va de la Temporada 2024-25, Raúl Jiménez registra cuatro goles y dos asistencias en Premier League, números que reflejan su aporte constante más allá del área. Su rendimiento ha sido clave para que el Fulham se mantenga competitivo semana a semana.