Raúl Jiménez marca y Fulham suma tres puntos frente al Nottingham Forest

El Fulham resolvió un partido cerrado en Craven Cottage con una jugada puntual. Un penalti convertido por Raúl Jiménez fue suficiente para imponerse 1-0 al Nottingham Forest en la Jornada 17 de la Premier League, resultado que permitió al equipo londinense sumar tres puntos y mantenerse en una zona intermedia de la tabla tras una racha reciente positiva.

El encuentro no destacó por su ritmo ni por la cantidad de ocasiones claras. Ambos conjuntos mostraron precauciones desde el inicio y priorizaron el orden defensivo. Aun así, el Fulham tuvo mayor iniciativa territorial, aunque sin traducirla en remates claros durante gran parte del primer tiempo.

La acción que definió el partido llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. En una disputa dentro del área, Kevin, atacante del conjunto local, fue derribado por un defensor visitante cuando intentaba controlar el balón. El árbitro Anthony Taylor marcó penalti de inmediato. Tras una breve revisión del VAR, la decisión fue confirmada sin que el silbante acudiera al monitor.