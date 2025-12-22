Raúl Jiménez marca y Fulham suma tres puntos frente al Nottingham Forest
Un penalti convertido por el mexicano en el tiempo añadido del primer tiempo bastó para que vencieran 1-0 en la Jornada 17 de la Premier League
El Fulham resolvió un partido cerrado en Craven Cottage con una jugada puntual. Un penalti convertido por Raúl Jiménez fue suficiente para imponerse 1-0 al Nottingham Forest en la Jornada 17 de la Premier League, resultado que permitió al equipo londinense sumar tres puntos y mantenerse en una zona intermedia de la tabla tras una racha reciente positiva.
El encuentro no destacó por su ritmo ni por la cantidad de ocasiones claras. Ambos conjuntos mostraron precauciones desde el inicio y priorizaron el orden defensivo. Aun así, el Fulham tuvo mayor iniciativa territorial, aunque sin traducirla en remates claros durante gran parte del primer tiempo.
La acción que definió el partido llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. En una disputa dentro del área, Kevin, atacante del conjunto local, fue derribado por un defensor visitante cuando intentaba controlar el balón. El árbitro Anthony Taylor marcó penalti de inmediato. Tras una breve revisión del VAR, la decisión fue confirmada sin que el silbante acudiera al monitor.
Antes de la ejecución, el guardameta del Nottingham Forest, John Victor, fue amonestado por adelantarse en la línea de gol. Pese a ese intento de distracción, Raúl Jiménez mantuvo la calma. El delantero mexicano esperó el movimiento del arquero y colocó el disparo al lado contrario, firmando el 1-0 que a la postre sería definitivo.
Jiménez fue titular y permaneció 85 minutos en el terreno de juego, hasta que fue sustituido por Jonah Kusi-Asare. Más allá del gol, el atacante participó en distintas fases del partido, retrocediendo para ofrecer opciones de pase cuando su equipo tuvo dificultades para progresar. Registró duelos ofensivos ganados, intervenciones defensivas y colaboró en la circulación del balón en un encuentro de pocos espacios.
En la segunda mitad, el desarrollo no varió demasiado. El Fulham, ya con ventaja, optó por replegar líneas y administrar el resultado, mientras que el Nottingham Forest careció de ideas para generar peligro real. Los intentos visitantes fueron contenidos sin mayores sobresaltos por la defensa local, y el marcador no volvió a moverse.
Con este resultado, el equipo dirigido por Marco Silva alcanzó su tercer triunfo en los últimos cinco compromisos de liga y se colocó en la decimotercera posición de la clasificación. Para Raúl Jiménez, el gol significó una nueva aportación decisiva en una temporada en la que ha recuperado continuidad.
El Fulham volverá a la actividad en la Premier League el próximo sábado 27 de diciembre, cuando visite al West Ham, en un duelo que marcará el cierre del calendario del año para el conjunto londinense.