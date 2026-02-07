Raúl Jiménez provoca autogol, pero Fulham cae ante Everton en la Premier League

La jornada 25 de la Premier League dejó un resultado adverso para el Fulham, que cayó 1-2 ante el Everton en el Estadio Craven Cottage, en un partido donde la participación del delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a ser relevante, aunque insuficiente para evitar la derrota.

El conjunto londinense tomó ventaja temprano en el encuentro. Al minuto 18, Jiménez peleó una pelota dentro del área tras un centro desde el costado y alcanzó a desviar el balón, el cual terminó impactando en el defensor ucraniano Vitalii Mykolenko, quien lo envió a su propia portería. El autogol significó el 1-0 para los locales y reflejó la presión constante que ejerció el atacante mexicano sobre la zaga visitante durante la primera mitad.

Fulham mantuvo el control del partido durante varios pasajes, con Jiménez participando en la generación de juego y sirviendo como referencia ofensiva. Sin embargo, el equipo no logró ampliar la ventaja y dejó con vida a un Everton que ajustó su planteamiento con el paso de los minutos. Raúl Jiménez disputó 75 minutos antes de ser sustituido, dejando nuevamente evidencia de su aporte en el frente de ataque, más allá de las cifras.