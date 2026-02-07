Raúl Jiménez provoca autogol, pero Fulham cae ante Everton en la Premier League
El Everton reaccionó en la recta final del partido y se llevó la victoria en el Estadio Craven Cottage, en actividad de la jornada 25 de la Premier League
La jornada 25 de la Premier League dejó un resultado adverso para el Fulham, que cayó 1-2 ante el Everton en el Estadio Craven Cottage, en un partido donde la participación del delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a ser relevante, aunque insuficiente para evitar la derrota.
El conjunto londinense tomó ventaja temprano en el encuentro. Al minuto 18, Jiménez peleó una pelota dentro del área tras un centro desde el costado y alcanzó a desviar el balón, el cual terminó impactando en el defensor ucraniano Vitalii Mykolenko, quien lo envió a su propia portería. El autogol significó el 1-0 para los locales y reflejó la presión constante que ejerció el atacante mexicano sobre la zaga visitante durante la primera mitad.
Fulham mantuvo el control del partido durante varios pasajes, con Jiménez participando en la generación de juego y sirviendo como referencia ofensiva. Sin embargo, el equipo no logró ampliar la ventaja y dejó con vida a un Everton que ajustó su planteamiento con el paso de los minutos. Raúl Jiménez disputó 75 minutos antes de ser sustituido, dejando nuevamente evidencia de su aporte en el frente de ataque, más allá de las cifras.
La reacción del Everton llegó en el tramo final del encuentro. Al minuto 75, Kiernan Dewsbury-Hall aprovechó un descuido defensivo para igualar el marcador y cambiar el rumbo del partido. Ocho minutos después, un error desafortunado del guardameta alemán Bernd Leno terminó por sellar el resultado, cuando el balón terminó dentro de su arco tras un intento de despeje, decretando el 1-2 definitivo.
Con este partido, Raúl Jiménez alcanzó los 24 encuentros disputados en la presente temporada de la Premier League con el Fulham. El delantero originario de Tepeji del Río suma seis goles y tres asistencias, números que lo colocan como uno de los jugadores constantes en el esquema del técnico Marco Silva. Además de sus estadísticas, su presencia en el área suele obligar a las defensas rivales a modificar marcas y esquemas, un aspecto que se refleja partido a partido.
Tras la derrota, el Fulham se mantiene con 34 puntos, producto de 10 victorias, cuatro empates y 11 derrotas. El calendario inmediato no luce sencillo para el conjunto londinense, que enfrentará tres compromisos consecutivos como visitante. Primero visitará al Manchester City el miércoles 11 de febrero, posteriormente jugará ante el Stoke City el domingo 15 y cerrará esta racha fuera de casa el 22 de febrero frente al Sunderland.
Será hasta el 1 de marzo cuando el Fulham regrese al Craven Cottage para medirse al Tottenham. Mientras tanto, el equipo se mantiene alejado de los puestos europeos, a nueve unidades del Chelsea y del Manchester United, que ocupan la quinta y cuarta posición de la tabla, respectivamente.