Raúl Jiménez provoca autogol, pero Fulham cae ante Everton en la Premier League

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 7 febrero 2026
    Raúl Jiménez provoca autogol, pero Fulham cae ante Everton en la Premier League
    El equipo dirigido por Marco Silva se mantiene con 34 puntos tras 25 jornadas de la Premier League. FOTO: AP

El Everton reaccionó en la recta final del partido y se llevó la victoria en el Estadio Craven Cottage, en actividad de la jornada 25 de la Premier League

La jornada 25 de la Premier League dejó un resultado adverso para el Fulham, que cayó 1-2 ante el Everton en el Estadio Craven Cottage, en un partido donde la participación del delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a ser relevante, aunque insuficiente para evitar la derrota.

El conjunto londinense tomó ventaja temprano en el encuentro. Al minuto 18, Jiménez peleó una pelota dentro del área tras un centro desde el costado y alcanzó a desviar el balón, el cual terminó impactando en el defensor ucraniano Vitalii Mykolenko, quien lo envió a su propia portería. El autogol significó el 1-0 para los locales y reflejó la presión constante que ejerció el atacante mexicano sobre la zaga visitante durante la primera mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Fulham mantuvo el control del partido durante varios pasajes, con Jiménez participando en la generación de juego y sirviendo como referencia ofensiva. Sin embargo, el equipo no logró ampliar la ventaja y dejó con vida a un Everton que ajustó su planteamiento con el paso de los minutos. Raúl Jiménez disputó 75 minutos antes de ser sustituido, dejando nuevamente evidencia de su aporte en el frente de ataque, más allá de las cifras.

La reacción del Everton llegó en el tramo final del encuentro. Al minuto 75, Kiernan Dewsbury-Hall aprovechó un descuido defensivo para igualar el marcador y cambiar el rumbo del partido. Ocho minutos después, un error desafortunado del guardameta alemán Bernd Leno terminó por sellar el resultado, cuando el balón terminó dentro de su arco tras un intento de despeje, decretando el 1-2 definitivo.

Con este partido, Raúl Jiménez alcanzó los 24 encuentros disputados en la presente temporada de la Premier League con el Fulham. El delantero originario de Tepeji del Río suma seis goles y tres asistencias, números que lo colocan como uno de los jugadores constantes en el esquema del técnico Marco Silva. Además de sus estadísticas, su presencia en el área suele obligar a las defensas rivales a modificar marcas y esquemas, un aspecto que se refleja partido a partido.

Tras la derrota, el Fulham se mantiene con 34 puntos, producto de 10 victorias, cuatro empates y 11 derrotas. El calendario inmediato no luce sencillo para el conjunto londinense, que enfrentará tres compromisos consecutivos como visitante. Primero visitará al Manchester City el miércoles 11 de febrero, posteriormente jugará ante el Stoke City el domingo 15 y cerrará esta racha fuera de casa el 22 de febrero frente al Sunderland.

Será hasta el 1 de marzo cuando el Fulham regrese al Craven Cottage para medirse al Tottenham. Mientras tanto, el equipo se mantiene alejado de los puestos europeos, a nueve unidades del Chelsea y del Manchester United, que ocupan la quinta y cuarta posición de la tabla, respectivamente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Premier League
Fulham FC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026