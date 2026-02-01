Raúl Jiménez marca y llega a 200 goles en la derrota del Fulham ante Manchester United

En un duelo lleno de emociones en Old Trafford, Manchester United se impuso 3-2 al Fulham en la jornada 24 de la Premier League 2025-26.

El atacante mexicano Raúl Jiménez volvió a dejar huella con un tanto desde el punto penal en el minuto 85, cifra que representa su gol número 200 en su carrera profesional, sumando clubes y Selección Mexicana.

El equipo local abrió el marcador con una cabezazo de Casemiro en el minuto 19 y amplió la ventaja en el 56 con un gol de Matheus Cunha.

Sin embargo, Fulham nunca bajó los brazos.