Raúl Jiménez marca y llega a 200 goles en la derrota del Fulham ante Manchester United

Fútbol
/ 1 febrero 2026
    Raúl Jiménez hizo su gol número 200 como profesional de penal, conseguido en Old Trafford durante el duelo entre Fulham y Manchester United en la Premier League. FOTO: EFE

Jiménez logró el récord en la caída del Fulham 2-3 frente al Manchester United, en un partido disputado en Old Trafford por la Premier League

En un duelo lleno de emociones en Old Trafford, Manchester United se impuso 3-2 al Fulham en la jornada 24 de la Premier League 2025-26.

El atacante mexicano Raúl Jiménez volvió a dejar huella con un tanto desde el punto penal en el minuto 85, cifra que representa su gol número 200 en su carrera profesional, sumando clubes y Selección Mexicana.

El equipo local abrió el marcador con una cabezazo de Casemiro en el minuto 19 y amplió la ventaja en el 56 con un gol de Matheus Cunha.

Sin embargo, Fulham nunca bajó los brazos.

Jiménez transformó un penal con tranquilidad para acercar al equipo 2-1 y encender el ánimo visitante, antes de que Kevin igualara el partido en el primer minuto de tiempo añadido, encontrando un remate espectacular para poner el 2-2.

La igualdad parecía encaminada a un reparto de puntos, pero en la agonía del juego Benjamin Šeško emergió como héroe para Manchester United, anotando el gol de la victoria en el minuto 94 tras asistencia de Bruno Fernandes.

El tanto le dio los tres puntos a los Red Devils y consolidó la buena racha de su entrenador interino Michael Carrick, que acumula tres victorias consecutivas en el banquillo.

El penal que marcó Jiménez no solo animó a su equipo en un escenario exigente como Old Trafford, sino que también marcó un momento histórico en su carrera: al entrar al partido con 199 goles oficiales en su trayectoria, ese tanto le permitió alcanzar la barrera simbólica de 200 anotaciones entre clubes y selección, un logro que pocos futbolistas mexicanos han conseguido a nivel internacional.

A pesar de la derrota, el atacante de 34 años continúa consolidándose como una figura clave para el Fulham y uno de los delanteros mexicanos con mayor impacto en el fútbol europeo en las últimas temporadas.

